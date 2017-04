Ciclismo urbano, deporte de alto riesgo en las ciudades: Isela Torres

-Llama a crear cultura vial en las ciudades grandes del estado de Chihuahua

La Subcoordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso, Diputada Isela Torres Hernández expuso que el crecimiento de las ciudades ha dejado de lado el transporte distinto al de los automotores, poniendo en constante riesgo tanto a peatones como a ciclistas debido a la falta de cultura vial.

En tribuna, la legisladora del Distrito 02 de Juárez propuso la creación de programas de cultura cívica sustentados en programas de empleo urbano para promover el respeto al peatón y urbanizar la conducta de los ciudadanos.

“La movilidad urbana es cada vez más lenta. Nuestras ciudades son espacios para el automóvil y muy poco se ha planeado e invertido en beneficio del peatón. No se ha desarrollado la cultura del transporte no automotor, y el peatón no ha merecido ningún respeto por parte de los automovilistas y menos por parte de la señalización urbana” indicó Torres Hernández.

Mencionó que no se ha iniciado con ningún programa de uso de medios de traslado distinto a los automotores y que “un ciclista que pedalea en cualquier avenida equivale a un deporte de alto riesgo, de peligro mortal”.

“El caso es que todas y todos somos peatones y merecemos la urbana consideración de los automovilistas. Se puede vincular un programa de empleo cívico que capacite a jóvenes y personas de la tercera edad que nos indiquen cortésmente lo que hacemos mal como conductores” precisó.

