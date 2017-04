Capriles: “Maduro es caos, pobreza y muerte”

En exclusiva a La Razón el líder opositor señala que, ante el estallido de una nueva oleada de represión, “tenemos que estar firmes en defender la Constitución y alcanzar una solución lo más pronto posible.

Henrique Capriles es un hombre paciente, pero obstinado. Quería una mayoría social opositora y la consiguió. Ahora se enfrenta al reto más importante de su carrera política, convertirse en presidente de Venezuela, algo que intentó en dos ocasiones de manera infructuosa. Primero perdió ante Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro por un margen estrecho y en medio de acusaciones de fraude. Ese Maduro que tantas veces le ha despreciado e insultado quiere ahora clavarle la puntilla al inhabilitarlo por 15 años. Pero el gobernador del estado de Miranda afirma sentirse confiado y seguro en la nueva etapa en la que ha entrado.

El chavismo está devorando Venezuela. ¿Le queda alguna fuerza entre los votantes chavistas? El chavismo ya es una fuerza política en minoría. La cúpula que hoy lo dirige agarró un camino completamente equivocado, que es el camino de la dictadura y de la deslegitimación. Hoy tenemos un Gobierno que viola los derechos. Ha permitido que en el país haya los aquí llamados “colectivos”, que en realidad son grupos paramilitares. Todos los años había comicios, decían que se habían sometido a más de 20. Pero ahora ya no quieren. Hablarle a Maduro de elecciones es como mostrarle al diablo un crucifijo.

¿Cree que las elecciones de 2018 sean suspendidas como pasó con el referéndum revocatorio y las regionales? Ellos no quieren elecciones este año.Robaron el revocatorio. Las elecciones de gobernadores no tienen fecha. Las municipales tampoco. Y la elección presidencial tampoco. No hay ninguna fecha electoral en Venezuela. De puertas afuera ellos dicen que sí, pero para adentro reconocen que no se pueden someter a elecciones porquelas van a perder.

Le inhabilitaron por 15 años para cargos públicos. ¿Cree que van a dejar que se presente a candidato? Si mañana o la próxima semana hubiese elecciones en Venezuela, para nadie es un secreto que el presidente sería yo.

¿Cree que seguirá habiendo muertos si Maduro sigue en la presidencia? Maduro es igual a muerte. Mientras esté en el poder no tengo ninguna duda que va a seguir habiendo muertes en mi país, por eso tenemos que estar firmes en defender la Constitución y alcanzar una solución lo más pronto posible. Maduro es caos, pobreza, muerte, la negación al futuro.

Si el Gobierno no cede ¿la única salida es la confrontación? El camino que eligió Maduro va a terminar potenciando sus contradicciones internas. No todos dentro del chavismo quieren atar su futuro al camino que escogió Maduro.

¿Ve posible un golpe interno dentro del Gobierno para cesar a Maduro? No queremos golpes. No creo que se fuerce la salida de Maduro desde dentro, pero sí que éste tenga que aceptar las elecciones.

¿Sigue creyendo que las elecciones son la única vía para lograr el cambio? No. La presión en la calle más la comunidad internacional más la firmeza de los venezolanos va a permitirnos tener elecciones. Sigo creyendo que el voto es el arma más poderosa para un pueblo.

