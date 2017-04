Listos equipos para playoffs

–Definen horarios para serie–

Ya con los equipos definidos y las series programadas, se encuentra todo listo para el arranque de los playoffs en la Liga de Básquetbol Estatal, donde Dorados, Soles, Pioneros y Cerveceros inician las series en casa frente a Pavos, Vaqueros, Centauros e Indios, de forma respectiva.

Tino Chávez y Dorados de Chihuahua que terminaron en primer lugar, reciben en el Rodrigo M. Quevedo a Víctor Quiñonez y Pavos de Nuevo Casas Grandes, octavo puesto. Dorados terminó con racha de 18 victorias consecutivas. Los capitalinos vencieron en ambos juegos de temporada regular a Pavos con cartones de 91-132 en Nuevo Casas Grandes y 122-106 en el Quevedo.

Mientras que, Gustavo ‘Chino’ Pacheco y Soles Ojinaga, segundo sitio, estarán haciendo los honores a Óscar Murillo y Vaqueros Saucillo, séptima posición, en el Poliforo Ojinaga. Soles propinó paliza a Vaqueros en el arranque de la temporada por 75-117 en Saucillo y 109-108 en la frontera.

Al mismo tiempo, Javier Mendoza y Pioneros de Delicias que concluyeron en tercer lugar y con una racha de siete victorias consecutivas, recibirán a Centauros de Chihuahua al mando de Raúl Palma jr, sexto general, que han ganado ocho de los últimos diez encuentros. Pioneros venció 123-100 a Centauros en Delicias cuando estaban al mando de Joel Martínez y cayó ante el llamado equipo de la gente en la capital por 112-102.

De igual forma y a pesar de haber perdido ocho de los últimos diez juegos, Erik Hare y Cerveceros de Meoqui recibirán a Jesús ‘Parral’ Aragón e Indios Juárez que vienen con racha de cuatro victorias al hilo. Cerveceros venció 117-96 a Indios en Meoqui y cayó 121-115 en Juárez.

Cuartos de final

Juego 1: viernes 21 de abril

Hora Local vs Visita

20:00 Dorados vs Pavos

20:00 Soles vs Vaqueros

20:30 Pioneros vs Centauros

20:30 Cerveceros vs Indios

Juego 2: sábado 22 de abril

Hora Local vs Visita

20:00 Dorados vs Pavos

20:00 Soles vs Vaqueros

20:30 Pioneros vs Centauros

20:30 Cerveceros vs Indios

Juego 3: viernes 28 de abril

Hora Local vs Visita

19:00 Indios vs Cerveceros

20:00 Pavos vs Dorados

20:00 Vaqueros vs Soles

20:00 Centauros vs Pioneros

Juego 4: sábado 29 de abril (en caso de ser necesario)

Hora Local vs Visita

19:00 Indios vs Cerveceros

20:00 Pavos vs Dorados

20:00 Vaqueros vs Soles

20:00 Centauros vs Pioneros

Juego 5: domingo 30 de abril (en caso de ser necesario)

Hora Local vs Visita

18:00 Dorados vs Pavos

19:00 Soles vs Vaqueros

19:00 Pioneros vs Centauros

19:00 Cerveceros vs Indios

