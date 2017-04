Salma Hayek presume taquilla de casi mil millones de dólares

La actriz mexicana, que actualmente promociona su película ‘How To Be A Latin Lover’ al lado de Eugenio Derbez, confiesa que no le quita el sueño ganar un Oscar, pero a su marido sí.

La actriz Salma Hayek, considerada la primera mexicana que con sus películas ha logrado una taquilla de casi mil millones de dólares en Hollywood, afirmó que el Oscar “me gustaría ganarlo pero no me quita el sueño, sólo a mi marido”.

Esa recaudación no la sabía me la acaba de dar un critico; le demuestra a muchos y en especial al presidente Donald Trump que no todos los mexicanos somos criminales o violadores y que hemos aportado mucho a este país”, enfatizó.

En entrevista con motivo de su próximo estreno How To Be A Latin Lover, película que protagoniza al lado de Eugenio Derbez, dijo que “estoy muy orgullosa de mi carrera porque una taquilla colectiva de cerca de casi un billón de dólares no es fácil y eso significa que de algo los mexicanos servimos a la economía de este país”.

Cuando llegue a este país (EU) me discriminaron mucho, pero si no me hubiera esforzado tanto al superarme no habría logrado tanto”, expresó.

“Por eso las críticas racistas y discriminatorias deben ser nuestro motor para superarnos, ser más profesionales; que nuestro trabajo brille no solo el de los mexicanos en Estados Unidos sino los mexicanos en general”, consideró.

Hayek, quien llegó a Hollywood en 1991 ha participado en más de medio centenar de filmes como Desperado, From Dusk Till Dawn, Había una vez en México, Frida, Growns Up 1 y Puss In Boots y Spy Kids, entre otras.

La actriz también aclaró el por qué no envió un mensaje proinmigrante en la pasada entrega del Oscar en donde fue presentadora.

Lo hice en la alfombra roja, hice muchas bromas pero tengo una filosofía: ‘Cuando te ganas un premio di lo que quieras, cuando vas a presentar ten la humildad de dejarles el momento a los ganadores’”.

“Esa noche presentaba un premio bien especial, los cortometrajes de documental y ahí están directores y productores que hacen el trabajo más difícil de todos”, comentó.

“A estos nominados nadie les hace caso ni atención. No tiene uno ni la curiosidad de verlos y el llegar ahí ese esfuerzo es 100 veces más que el de todos, y robarte el momento justo antes es mala onda para ellos”, destacó.

“Despues de casi 30 años, ahí estoy en el Oscar y en otros sitios seguimos presentes ahí estábamos Gael (García Bernal) y otros latinos que seguimos teniendo presencia en esta industria”, resaltó.

Sobre ganar el Oscar a Mejor Actriz, quien ya estuvo nominada por Frida, compartió que no le quita ni le ha quitado el sueño.

Me gustaría ganarlo para que ya mi marido deje de molestarme”, comentó.

“Es que mi marido (Francois Henry Pinault) cada que hago una película esa es su pregunta: ‘¿Pero con está si vas a ganar el Oscar?’; así que me gustaría ganarlo para que ya se calle porque está obsesionado”, dijo.

Señaló que una de varias cintas que estrenará este año es Beatriz At Dinner que ha recibido muy buenas criticas y podría tener una nominación.

“Pero eso sabemos que depende de muchas cosas, así que hay que esperar”.

How To Be A Latin Lover se estrena el 29 de abril en Estados Unidos y en junio Beatriz At Dinner, el verano saldrá The Hitman’s Bodygard y a fines de año otra que protagoniza al lado de Alec Balwin.

Excélsior

