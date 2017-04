El reclamo de una cafetería que desató un conflicto diplomático

Un foto viralizada en Twitter empujó a la Embajada de México en Montevideo a protestar ante la Cancillería uruguaya.

Un pizarrón utilizado como cartel a la entrada de una cafetería en Montevideo ha generado un problema diplomático entre Uruguay y México.

En el cartel del establecimiento Coffee Shop que anunciaba las promociones del día podía leerse la frase en inglés “no dogs or mexicans allowed” (no se admiten perros ni mexicanos), aludiendo a una expresión pronunciada por el actor Samuel L. Jackson en la película ‘The Hateful Eight’ (Los ocho más odiados) del director estadounidense Quentin Tarantino.

El exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de la República de Uruguay Rodrigo Arim publicó en Twitter una foto del cartel que rápidamente se hizo viral. Arim la calificó como “discriminación pura”.

“Deplorable actitud racista, discriminatoria y xenófoba”

No tardó la Embajada de México en reaccionar al exigir explicaciones a la Cancillería uruguaya. Por medio de una carta se refirieron “a la lamentable y deplorable actitud racista, discriminatoria y xenófoba ostentada por el café Coffee Shop”, publicó el diario ‘El País’ de Montevideo.

El intendente de la capital, Daniel Martínez, declaró a Radio Uruguay que habían abierto un expediente al establecimiento comercial, por considerarlo “discriminatorio”. “Cualquier cosa que exprese discriminación debe ser combatida”, remató Martínez.

No hay discriminación

La frase “No dogs or mexicans allowed” no es nueva, asegura una publicación del portal Montevideo. No solo aparece en la película de Tarantino, recuerda el texto, sino que data de los siglos XIX y XX, siendo muy común en establecimientos del sur de EE.UU., por lo que se convirtió en un lugar común.

La publicación de fotografías y notas de prensa sobre el cartel “generó un linchamiento virtual” hacia los dueños del café, precisa la nota del portal.

Los dueños de Coffee Shop publicaron un comunicado en el que aclaran que nunca discriminaron a nadie en su local y que siempre escriben chistes o citas en el pizarrón, en este caso en referencia a la película de Tarantino. El texto del comunicado de los dueños del café aparece en estos momentos como “no disponible” en Facebook.

