Impugnará Morena multa del INE por ocultar gastos ante el TEPJF

La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez y el representante de la fuerza política en el Instituto Nacional Electoral (INE), Horacio Duarte, negaron que se haya ocultado 2.7 millones de pesos de los recursos de precampaña que se les asignó, por lo que impugnará la multa de 5.5 millones que el INE pretende imponerles ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Luego que trascendiera que el líder del partido, Andrés Manuel López Obrador, no reportó los 2.7 millones de pesos, el INE alista una multa para él y su candidata mexiquense.

Durante una conferencia en un hotel de la Ciudad de México, Gómez Álvarez indicó que esperarán a la resolución del organismo para tomar las medidas pertinentes.

Aceptó que sí gastaron más que otros partidos porque ellos sí hicieron precampaña, y que cada fuerza “sabe cómo maneja sus estrategias y sus fondos, pero nunca se rebasa lo estipulado por la ley”.

Por su parte Horacio Duarte señaló que no se ocultaron dichos gastos y se reportaron los 22 millones, pero en el proceso de fiscalización el INE encontró recursos destinados a propaganda que no se habían registrado, porque en algunos casos se pintan bardas, se bordan playeras o gorras y de eso no hay control.

“No se ocultó nada. Habrá una posible sanción para Morena, pero en dado caso se impugnará ante el TEPJF, multa que me parece excesiva. Ojalá el INE sea igual de escrupuloso con los otros partidos”, dijo.

