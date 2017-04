DE MAJATLÁN, EL “CUMPLE” DE LUIS, LIBROS Y (¡PUAJ!) JAVIER CORRAL.

“Hay que tener una gran inteligencia y un verbo muy afilado para convencer a los demás de que gobernar consiste en no ser responsable de nada”.

Frangois Mitterrand.1

“Majatlán”. Ahí fuimos. Desde diciembre del año pasado soy fan de airbnb; un sitio en Internet que permite rentar casas o departamentos, compartidos o no, propiedad de particulares, a precios de ganga; pues agarramos los tiliches y ahí vamos.

Llevé un montón de libros. De que iba a descansar iba a descansar, así que sólo pensaba en tirarme debajo de una palapa y leer, leer, leer (y echarme al coleto alguna cervecita). Pues dicho y hecho.

En el ínter, Luis Abraham me reprochó una de las entrevistas que me hicieron, cuando hablé de que no me daban miedo las represalias porque mis hijos estaban fuera; “¿y yo qué?”, me reclamó; “que se llame ‘Luis Villegas’ es un pequeño detallito; con el cuento de que habemos muchos, siempre cabe la posibilidad de negarme, como hizo Pedro” (creo que esa idea me surgió con motivo de estas fechas); “además, usted es un hombre hecho y derecho”; dije, prueba de ello es que cumplió flamantes 28 añotes allá en Majatlán, precisamente el 14 de abril para ser exactos. No hubo pastel, al zonzo no le gusta.

De libros, me había yo afilado las uñas con unos cuantos. Me llevé “Conjura en la Arcadia”,2 de Sealtiel Alatriste, que me llegó de manos de la bienhechora amistad, una delicia, ya pedí tres de sus obras, vía electrónica, a Porrúa; “33 revoluciones”,3 de Canek Sánchez Guevara, una decepción, pero muy ilustrativo si se considera que el autor, como nieto del Ché Guevara y miembro de la casta privilegiada, conocía las entrañas de Cuba mejor que nadie, paraíso idealizado por una panda de imbéciles (de los que personalmente conozco unos cuantos) que la siguen considerando un experimento político tronchado y, a Castro, una especie de líder y referente moral, cuando sólo fue un ladrón, un asesino y un traidor; “La Reina Sol”,4 de Christian Jacq, no desmerece en nada ninguna de sus otras obras, de las que le recomiendo, sin ninguna duda, la pentalogía dedicada a Ramsés, que empieza con “El templo de millones de años”;5 “El arquitecto de Tumbuctú”,5 de Manuel Pimentel, una novela amena y bien escrita; y el ya citado a pie de página “La séptima función del lenguaje”, de Laurent Binet. Un verdadero descubrimiento; tanto que, junto con los de Alatriste, pedí “HhHH”,7 primera novela del autor. La obra gira en torno al supuesto asesinato de Roland Barthes (crítico, escritor, filósofo, ensayista, semiólogo); con ello, inicia una pesquisa que lleva a los protagonistas a interactuar con figuras como Foucalt, Lacan, Althusser o Eco; La novela es inteligente, divertida y particularmente interesante pues habla de semiología y filosofía del lenguaje con una sencillez que conmueve a la vez que ilustra, en medio de una trama trepidante que va de París a Bolonia y de ahí a Ithaca, en Nueva York. En realidad llevaba más libros, por si las moscas, pero sólo esos leí.

Bien, entre tanta paz y tanta dicha, ¿dónde entra el sangrón de Javier Corral? Pues nada, que el departamento que rentamos estaba en un campo de golf, que en la recámara donde dormimos había palos de golf y que estábamos -sí, Usted ya lo leyó- en Majatlán (conste, a diferencia de Corral, en mi vida ni un palo he tocado). Además, no hubo día, por lo menos desde el martes al jueves, en que Facebook no diera cuenta de las arrebatadas arengas y estupideces del Joven Maravilla y de su Panzón Sancho -César Jáuregui, alias el “exbueno”-, en torno al asunto de Nacho Rodríguez. Mire Usted: Javier Corral puede destituir de facto al Auditor Superior, Jesús Esparza, y está bien; puede imponer como Auditor Superior a su amigo panista Armando Valenzuela (admitido por él mismo)8 y está bien; pero el Congreso no puede nombrar a SU Auditor (la Auditoría Superior es una dependencia DEL Congreso), porque entonces, está mal. Aducen que el acto no ha concluido y que requiere ser publicado. ¡Ajá! Sólo les recuerdo las dos últimas designaciones del Congreso concretadas con la sola toma de protesta de los interfectos: La Magistrada de la 6ª. Sala Civil9 del STJ y los comisionados del ICHITAIP.10 Para colmo, en el libro de Binet hallo la cita de Mitterrand, epígrafe de estos párrafos, que resulta perfectamente aplicable al caso pues tal parece que el esfuerzo del gobierno corralista más consistente y reiterado es intentar convencernos de que él no es responsable de nada y la culpa está en todos los demás.

