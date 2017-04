Concluye la temporada regular LBE

–Se definen las series para los playoffs–

–Inician el viernes 21 de abril–

Con la victoria de Cerveceros de Meoqui sobre Manzaneros de Cuauhtémoc al son de 113-55 este domingo, concluyó la temporada regular de la Liga de Básquetbol Estatal 2017, quedando definidos los duelos para los cuartos de final en los playoffs que darán inicio a partir del viernes 21 de abril.

La serie de cuartos de final será a ganar tres de cinco posibles juegos con formato de 2-2-1, es decir, la serie dará inicio con el primero y segundo juego donde será local el equipo con mejor récord en la clasificación general, es decir, el mejor ubicado en la tabla general. Los siguientes dos se jugarán en casa del equipo con menor récord de clasificación y en caso de necesitarte, en el quinto juego será local el mejor clasificado.

Dorados de Chihuahua (21-1) concluyó como líder general y se medirá ante Pavos de Nuevo Casas Grandes (9-13) que terminó en octavo sitio. La serie empieza en casa de los pupilos de Tino Chávez.

Los dirigidos por Gustavo Pacheco terminaron en segundo puesto, para que Soles de Ojinaga (19-3) se midiera ante Vaqueros Saucillo (9-13). Los primeros juegos serán en casa de Ojinaga.

Pioneros de Delicias (18-4) finalizó en tercera posición general y se estará midiendo ante Centauros de Chihuahua (12-10) que terminaron en sexta posición. La serie comienza en Delicias.

Finalmente y tras su victoria este domingo, Cerveceros de Meoqui (12-10) terminó en cuarto lugar y estará recibiendo en los primeros dos juegos a Indios Juárez (12-10) que concluyó en quinta posición.

A la serie de semifinales avanzan los equipos vencedores en los cuartos de final, la cual tendrá el mismo formato que en la primera serie a ganar tres de cinco posibles, iniciando en casa del mejor clasificado, 2-2-1.

Los cruces serán el mejor clasificado en temporada regular ante el menor clasificado y el segundo mejor clasificado frente al tercero mejor, es decir, 1 vs 4 y 2 vs 3.

La serie final que definirá al campeón de la temporada 2017 se jugará a ganar cuatro juegos de siete posibles con formato 2-2-1-1-1, siendo local el mejor clasificado los juegos uno, dos, cinco (en caso de ser necesario) y siete (en caso de ser necesario), y siendo local el menor clasificado durante los juegos tres, cuatro y seis (en caso de ser necesario).

Playoffs 2017

Cuartos de final:

Dorados (1) vs (8) Pavos

Soles (2) vs (7) Vaqueros

Pioneros (3) vs (6) Centauros

Cerveceros (4) vs (5) Indios

