Arresta Policía Municipal a 57 detenidos en dos riñas durante a madrugada

33 menores; 6 presentados ante la FGE para esclarecimiento de homicidio.

*Exhorta DSPM a padres de familia para que mantengan comunicación con sus hijos y ofrece apoyo a través del área de Trabajo Social.

Agentes de la Policía Municipal detuvieron la madrugada del domingo a 50 personas como probables participantes de una riña campal y escandalizar al interior de una granja ubicada en la colonia Aeropuerto, 27 de ellos menores con edades de los 15 a los 17 años, así como 6 mujeres, sólo una mayor de edad y un adulto de 30 años con segundo grado de ebriedad.

A su arribo, alrededor delas 02:00 horas de este día, los agentes localizaron alrededor de 80 personas dentro de la propiedad al parecer riñendo entre sí, sin embargo, algunos que se encontraban sobrios trataban de detener la pelea generada al calor de la ingesta de bebidas alcohólicas.

Si bien algunos de los detenidos no habían siquiera consumido bebidas alcohólicas, otros presentaban signos de intoxicación con sustancias tóxicas y conducta intransigente, además de que los organizadores de la fiesta no contaban con permiso y ocasionaban molestias en el domicilio ubicado en las calles 83 y 25 No. 9403 de dicha colonia que se ubica en la salida a Delicias a un costado del periférico Lombardo Toledano.

En ese sentido, los agentes llevaron a los detenidos a la comandancia norte donde el juez de barandilla en turno aplicó las sanciones correspondientes de acuerdo a la gravedad de la situación personal de cada uno de los arrestados.

En otra fiesta similar realizada al norte de la ciudad, en la colonia Chihuahua 2000, calle Moisés Sosa Llerves 15502 interior 3, la Policía Municipal detuvo para su presentación ante la Fiscalía General del Estado a 6 hombres y una mujer menores de edad para deslindar responsabilidades en torno al homicidio de un jovencito de 15 años como producto al parecer de una riña con arma blanca donde dos personas más resultaran también con lesiones.

Pese a los intentos de los agentes municipales y paramédicos de corporaciones de auxilio, nada se pudo hacer por el jovencito que ya no presentaba signos vitales. Dos de los lesionados fueron llevados a un nosocomio por las lesiones que presentaban.

En ese sentido, la Dirección de Seguridad Pública Municipal hace un llamado a los padres de familia para permanecer atentos a las actividades de sus hijos, pues ambos incidentes ocurrieron durante la madrugada, lo cual hace necesario mantener una comunicación constante padres e hijos menores.

Pone a su disposición el área de Trabajo Social de la dependencia para tratar casos específicos de los aquellos con conductas de rebeldía y/o uso de alcohol o drogas, o bien, no son aceptados para continuar estudios básicos, si fuera el caso.

