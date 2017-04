PODER JUDICIAL SUBYUGADO: JUICIO POLÍTICO VS. PRESIDENTE DEL TSJ Y DIPUTADOS. 2ª. de 2 partes.

Por: Luis Villegas Montes

“Entonces [en su rostro] se llevó a cabo una transformación clarividente, que era el signo visible de que en su alma se estaba operando el clásico fenómeno que define la mente de los políticos […]: le regresaron las ganas de andar chingando al prójimo”.

Sealtiel Alatriste.

En la especie, los excesos y la sumisión del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Julio César Jiménez Castro, calan más porque provienen de quien, hasta unos meses antes de su imposición merced a las tenebras del Gobernador Javier Corral, se supone, se había caracterizado por ser un juzgador diligente y comprometido. Como ha ocurrido en el pasado, tal pareciera que el cargo trastornó su naturaleza o simplemente lo reveló tal cual es.

Es muy triste constatar el desmoronamiento de las instituciones en la Entidad, con un titular del Ejecutivo corajudo que arremete, hecho una furia, contra todos aquellos que no se someten, ovejunamente, a sus ocurrencias y arrebatos; pero más triste es constatar el derrumbe moral de un hombre como el Magistrado Julio César Jiménez Castro quien, junto con un reducido número de magistradas y magistrados, se han humillado gustosos o interesados (porque en ese círculo envenenado hay quienes le palmean la espalda al Magistrado Presidente para que no sienta cuando le encajen la daga) a las órdenes del actual Gobernador, con la complacencia de personajes que, al igual que el licenciado Jiménez, en unos pocos meses se han mostrado en su auténtica dimensión moral.

Es el caso del Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, antes alias “El Bueno”, quien no sólo no ha servido para detener unos solo de los golpes dirigidos a su Jefe ni para operar la designación de los candidatos a gusto de su amo, sino que en este asunto, con total desconocimiento del tema, empezó a declarar a tontas y a locas, burlándose de la “Intentona Justiciera”, válganme por favorcito la expresión, calificándola de “Fantasma que no asusta a nadie”,1 mientras negocia, en lo oscurito y con sus amigos magistrados, la caída del Presidente Jiménez Castro y la imposición, al fin, de un alfil afín a Corral y a él mismo. Siendo risible la afirmación que hace relativa a la división de poderes en Chihuahua, cuando él mismo ha sido protagonista de primera fila, e instrumento pendenciero y corruptor de su patrón, del desaseo que caracteriza la relación entre poderes. Baste recordar la reacción furibunda de Javier Corral frente a la elección del C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, así como la deleznable participación de Jáuregui Robles -en el intento de descabezar a la propia Auditoría Superior (órgano INTERNO del Congreso) y a la coordinación de diputados panistas; en este último caso, en represalia por su fracaso operativo- y su bestial, no hay otro modo de decirlo, intromisión en el seno de la Legislatura y de un partido político; todo, al mejor estilo priísta.2, 3, 4, 5, 6 y 7 Cochinote.

Lo triste es que, en el fondo, se pretenda que la denuncia de Juicio Político quede en eso, en conato; sin que se debata el fondo del asunto; pues hasta ahorita, lo que ha menudeado es la descalificación a mi persona, pero no el análisis, así sea superficial, del hecho incuestionable de que con la total anuencia del Magistrado Presidente, sin ninguna facultad para ello, los comisionados y visitadores del Congreso del Estado se constituyeron en las salas de Hidalgo del Parral a cumplir con acuerdos ilegales; y que, como se afirma en la solicitud de Juicio Político, “frente a la brutal consumación de este agravio y la afrenta a la autonomía del Poder Judicial, la respuesta del Magistrado Presidente, Julio César Jiménez Castro, fue una sola: Apresurarse a cumplir los deseos y las órdenes de sus superiores jerárquicos de facto”.

Seguro de que habla por sí misma, agrego a la presente copia de la denuncia y sea Usted, público lector, el que juzgue si se trata de un mero asunto de gasparines o no.

