Las pensiones se entregan individualmente, no por cuotas organizativas: Victor Quintana

Chihuahua.- El Secretario de Desarrollo Social, Victor Quintana Silveyra manifestó que no va a cubrir cuotas de gente que se dice representante de los adultos mayores, ya que según comentó el apoyo debe llegar a todos los sectores del estado y no solo a los que protestan en la capital o las cabeceras municipales, por lo que indicó van a hacer una reinscripción de las becas que entregan y buscarán llegar a la gente más desprotegida,

“Nosotros no vamos a cubrir cuotas de gente que se dice representante de ellos, por ejemplo el señor César Augusto Gutiérrez que quiere cinco mil tarjetas para entregarlas él, prácticamente la mitad de las pensiones que tenemos, nosotros no podemos hacer eso, las pensiones se entregan individualmente, no se entregan por cuotas organizativas ni partidistas”; expresó Quintana Silveyra.

Indicó que si le dan a el lo que pide, después vendrían alguien de algún partido a pedir más, las cuales señaló no tienen.

El funcionario estatal señaló que el líder de los adultos mayores de Conassen y Unemass no se ha acercado con él para presentarle sus demandas.

“El señor César Augusto Gutiérrez nisiqueira se ha acercado con nosotros, ya está pidiendo juicio político contra mí, lo cual no me asusta pero no se acercado siquiera, no hay posibilidad del estado ahorita, es el estado mexicano quien debe proteger a los adultos mayores y nosotros estamos haciendo nuestra parte”; sentenció.

