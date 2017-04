Juan Gabriel recibe tres nominaciones a los Billboard

El rapero Drake y el dúo de música electrónica The Chainsmokers encabezan la lista de nominados a los premios Billboard con 22 candidaturas cada uno. El difunto cantautor mexicano Juan Gabriel recibió tres menciones en los apartados de música latina, que también incluyen a J Balvin, Maluma y Nicky Jam, entre otros.

Dick Clark Productions anunció que Drake y The Chainsmokers establecieron un récord de candidaturas en un año.

La ceremonia de premiación se transmitirá en vivo el 21 de mayo desde el T-Mobile Arena.

Entre otros grandes contendientes están twenty one pilots, con 17 nominaciones, y Rihanna, con 14.

El máximo premio de la noche, el de mejor artista, se disputará entre Adele, Beyonce, Justin Bieber, the Chainsmokers, Drake, Ariana Grande, Shawn Mendes, Rihanna, twenty one pilots y the Weeknd.

Juan Gabriel, fallecido el pasado agosto, compite por el premio al Mejor Artista Latino con J Balvin, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Maluma y Nicky Jam.

Además, figura por partida doble en la categoría de Mejor Álbum Latino, por Los dúo 2 y Vestido de etiqueta: por Eduardo Magallanes, junto con J Balvin, por Energía; CNCO, por Primera cita, y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho por Recuerden mi estilo.

