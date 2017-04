DichosyHechos | Todos hablan de Transparencia, pero sólo 7 de 19 candidatos en 2017 presentaron su 3de3

El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]

EL HECHO: El 4 de junio de este año, la ciudadanía de tres estados de la República mexicana elegirá a sus nuevos gobernadores. Como parte del proceso electoral, desde el domingo 2 de abril, los candidatos de diferentes coaliciones políticas arrancaron con actos de proselitismo político y, con ellos, sus promesas fueron lanzadas al aire, endulzando los oídos del electorado, esperanzándolo con la posibilidad de un mejor y más brillante futuro. Los aspirantes hablan de corrupción, impunidad, seguridad y empleos. La lista de propuestas es más extensa que eso. Y en el centro de la agenda de la vida local –como lo está también incrustado en la de la vida nacional- se encuentra el tema de la transparencia. Cada candidato que ha pisado el podio la ofrece, la promete, la alude. En política, sin transparencia, no es fácil hablar de resultados. Sin embargo, a estas alturas, y luego de iniciadas las campañas políticas, sólo siete aspirantes a Gobernador han presentado su declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal –o 3de3–.

Destaca que, de los postulantes que sí han declarado, tres son independientes (uno va por el Edomex y dos de ellos por Nayarit), entre ellos Hilario “Layín” Ramírez Villanueva, el polémico Edil de San Blas (2008-2011) que “robó poquito”; dos son abanderados del PRI (Coahuila y Estado de México); uno representa a Morena y otro al PRD (ambos en el Edomex). En contraste, hay 12 candidatos que no han presentado su 3de3: tres panistas; dos morenistas; dos petistas; dos independientes; un perredista; uno de Movimiento Ciudadano y un priista (Manuel Humberto Cota Jiménez) que ni siquiera aparece mencionado en el sitio oficial de la 3de3. De acuerdo con lo anterior, el PAN es el partido más opaco, pues sus tres candidatos a Gobernador han omitido sus declaraciones. Le siguen el PRD y Morena, con uno de tres aspirantes –por cada partido- que sí declara. Y el PRI, cuyo único aspirante sin 3de3 es el de Nayarit. Por entidad, los postulantes a la gubernatura del Estado de México son los más transparentes (cuatro de siete, el 57.1 por ciento, declaró); seguido de los de Nayarit (dos de siete, el 28.6 por ciento) y los de Coahuila (uno de cinco, el 20 por ciento).

#DichosyHechos comparó las referencias a la Transparencia de algunos candidatos con sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la iniciativa ciudadana 3de3 o en la Función Pública. Encontró que …

EL DICHO: “Tiene que haber un esquema donde haya transparencia, rendición de cuentas […] y que tengamos una apartura total en transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas” (el priista Alfredo del Mazo Maza, 4 de abril de 2017, durante el primer debate de candidatos al Gobierno del Edomex).

EL HECHO: En 2013, Alfredo del Mazo se desempeñó como director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. En su declaración inicial ante la Secretaría de la Función Pública, en febrero de ese año, sólo hizo mención de sus últimos grados académicos y su experiencia profesional, pues en su derecho, el servidor público no aceptó dar a conocer sus datos patrimoniales. Hasta febrero de 2015, cuando concluyó el ejercicio de sus funciones en la dependencia bancaria, no había registro alguno sobre su peculio.

La 3de3 lanzó una plataforma justo en el minuto en que arrancaron las campañas electorales. Y Del Mazo es uno de los candidatos que más información expone a ojos del escrutinio público. Entre otras cuestiones, asevera que en su último año de trabajo como funcionario, cuando fungía como Diputado por el Distrito 18 del Estado de México (septiembre de 2015 a enero de 2017), obtuvo una remuneración anual de dos millones 528 pesos mexicanos (308 mil por actividades financieras); declara varias propiedades por un valor conjunto de 34 millones 193 mil 597 pesos, además de cuatro departamentos que posee su cónyuge; cuatro vehículos (dos de su pareja); obras de arte y menaje de casa por cinco millones 455 mil pesos; además de siete inversiones bancarias que van, cada una, de los 100 mil a más de medio millón de pesos. También declara tener el 99 por ciento de las acciones de tres empresas.

#DichosyHechos reconoce que el abanderado Tricolor para la gubernatura del Estado de México cumplió con su 3de3 y que al menos, al respecto, no existe contradicción con lo expresado. Sin embargo, en 2013 y 2015 no hay declaraciones, por lo que la trayectoria de su fortuna no puede ser descrita con precisión. Por ello, no podemos asegurar que el priista sea un férreo ejemplo de transparencia.

EL DICHO: “Yo lo que invitaría es a que efectivamente sí se den a conocer los resultados reales de lo que los ciudadanos pueden llegar a tener duda. Porque ¿cuál es el reto principal de nosotros candidatos, y después de los gobernantes? Que la gente vuelva a creer en nosotros. Que la gente nos tenga ese respeto pero que no los ganemos a través, precisamente, del ejemplo” (la morenista Delfina Gómez Álvarez, 4 de abril de 2017, durante el primer debate de candidatos al Gobierno del Edomex).

EL HECHO: Delfina Gómez también presentó en tiempo y forma su 3de3 en la plataforma del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). En su declaración patrimonial señala que “entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior” (2016) tuvo ingresos anuales por un millón 205 mil 987 pesos. Asimismo indica tener una casa a crédito por un valor de 186 mil 617 pesos; un carro marca Nissan modelo 1997; joyas y menaje de casa por un valor conjunto de 290 mil 564 pesos; y cinco inversiones “menores o iguales a 100 mil pesos”. La candidata de Morena también compartió se declaración de 2014, misma que fue publicada el 18 de diciembre de 2015, a tres meses de haber asumido como Diputada federal. Aunque ese año hubo un error en su declaración -en el documento de percepciones aseguraba haber tenido ingresos anuales (en 2014) por 140 mil pesos, mientras que en la fiscal aparecía un millón 887 mil 163 pesos-, la aspirante no tardó en corregir la errata y declarar por medio de una misiva que “lo correcto es un ingreso neto anual por un millón 259 mil 225 pesos”.

#DichosyHechos reconoce que Delfina Gómez sí ha cumplido con la responsabilidad de dar a conocer, a través del IMCO, la fortuna que ha acumulado en su breve carrera política. En ese sentido, la maestra cumple con lo expresado y da, como dice, “el ejemplo”.

EL DICHO: “Llego fuerte, llego firme, llego con una historia que me avala de honestidad. Así es como llego a esta contienda” (la panista Josefina Vázquez Mota, 23 de febrero de 2017, durante una entrevista con MilenioTV).

EL HECHO: Hasta ahora, los ciudadanos no cuentan con datos públicos para calcular su fortuna. No hay nada en la 3de3 y no hay nada en la Secretaría de la Función Pública.

#DichosyHechos considera que Josefina Vázquez Mota puede decir que cuenta con una historia que avala su honestidad, pero la ausencia de acciones en el ámbito de la Transparencia hacen que sus palabras sólo sean viento.

EL DICHO: “Algo que recuerdo mucho de mi papá, el fue un hombre honesto toda su vida, siempre creía que el servidor público debería de servir y que si uno recibe un sueldo por parte del Gobierno federal, tenía uno que recompensar o corresponder a esa confianza” (Raúl Mejía González de Movimiento Ciudadano, en un spot oficial de campaña política por la gubernatura).

EL HECHO: Raúl Mejía González no ha presentado su 3de3 ni ha declarado su fortuna ante la Función Pública. Cuando fungió como asesor en la Procuraduría General de la República (2014-2015) sólo dio a conocer sus grados de estudio y su experiencia laboral. Y cuando ocupó el cargo de directivo del Fideicomiso de Riesgo Compartido (2016-2017) lo volvió a hacer, además señaló no estar de acuerdo en hacer públicos sus datos patrimoniales o los posibles conflictos de interés.

#DichosyHechos comparte la idea del candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno nayarita: los servidores públicos deben corresponder a la confianza que se invistió en ellos como representantes, como políticos. Todo empieza con poner las cartas sobre la mesa, es decir, declarar y manejarse con transparencia. Mejía González no demuestra con actos su compromiso al respecto.

EL DICHO: “Yo creo y soy producto de la política, y soy elemento del poder. Pero cuando el poder emborracha a las personas que nunca tuvieron la oportunidad de ser, perjudican, dañan y verdaderamente desprestigian a la política. Entonces un político debe tener poder para servir a la gente, no sólo para ser más que los demás” (el priista Manuel Humberto Cota Jiménez, 6 de abril de 2017, durante una entrevista con Noticias NNC)

EL HECHO: Manuel Cota Jiménez fue Presidente Municipal de Tepic, en Nayarit, de 2005 a 2008 y, actualmente, es Senador del PRI con licencia y presidente de la Confederación Nacional Campesina. Hasta el momento, el aspirante no cuenta con su 3de3 y no ha presentado alguna declaración de fortuna de la que se tenga conocimiento.

#DichosyHechos dice que Manuel Cota Jiménez permanece en el lado opaco de la clase política que no declara la cuantía de su peculio, a pesar de que es una responsabilidad legítima.

EL DICHO: “En el gobierno que estoy seguro que voy a encabezar, no vamos a tolerar la corrupción. Me queda claro que combatiendo ese maldito cáncer que se llama corrupción, se pueden solucionar todos los problemas que hay en Nayarit” (el panista Antonio Echeverría García, apoyado también por el PRD, el 25 de marzo durante un evento de proselitismo político).

EL HECHO: Lo que se sabe de Antonio Echeverría es poco. Es hijo del ex priista Antonio Echeverría Domínguez, Gobernador de Nayarit de 1999 a 2005; y de Martha Elena García Gómez, Senadora panista (2012-2018), otrora precandidata a la gubernatura del estado en 2004, y candidata a Gobernadora (PAN-PRD) en 2011. Antonio Echevarría García, fuera de su lazo familiar con la política, no tiene experiencia en cargos públicos. En la actualidad se desempeña como director General del Grupo Álica, un conglomerado de empresas del ramo automotor e inmobiliario. A más de una semana de que otros candidatos presentaran sus declaraciones en la 3de3, él no ha hecho pública la suya.

#DichosyHechos dice que si Echeverría García quisiera comenzar con el pie derecho en la política mexicana, debería combatir la corrupción dando una declaración inicial, no sólo discursos.

EL DICHO: “¿Quieres ser candidato de algún partido?, muéstranos quién eres. Eso muestra congruencia. No puedes hablar de transparencia, no puedes hablar de combate a la corrupción cuando de inicio estás ocultando tus bienes, tus declaraciones. Yo puse los bienes: los de mi familia, los de mi esposa, y sobre todo, los de mis cercanos” (el priista Miguel Ángel Riquelme Solís, el 21 de enero de 2017 durante una entrevista con el periódico Vanguardia).

EL HECHO: Miguel Ángel Riquelme Solís ha sido Alcalde de Torreón (2014-2016) y Diputado por los Distritos V (2009-2012) y XII de Coahuila (2006-2008). En su 3de3, asevera haber ganado dos millones 86 mil 249 pesos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 (un millón 150 mil pesos fueron por concepto de “actividades industriales, empresariales o comerciales”). También declara la posesión de varias propiedades por un valor conjunto de tres millones 358 mil 257 pesos; siete automóviles; 200 mil pesos en artículos de menaje de casa; y una inversión “mayor o igual” al medio millón de pesos. Además, en su declaración de intereses, reconoce participar desde hace 15 años con el 50 por ciento de las acciones de una empresa, y precisa que no tiene problemas por familiares en primer grado que laboren en el servicio público federal, estatal o municipal que influyan en el cargo de elección que pretende.

#DichosyHechos dice que Riquelme Solís “muestra congruencia” con lo que expresó el 21 de enero de este año. Sus declaración están en orden.

EL DICHO: “Todo va a versar en a quién le crees que pueda realmente sacar adelante al estado de los problemas para sacar otra vez lo que antes éramos: el orgullo de ser coahuilenses. Ya no ser referencia a nivel nacional [e] internacional, pero de vergüenza, de que somos uno de los estados más endeudados, que la corrupción, que la impunidad…” (el panista José Guillermo Anaya Llamas, 16 de febrero de 2017 durante una entrevista con El Siglo de Torreón TV).

EL HECHO: José Guillermo Anaya Llamas, desde la década de los noventa, ha sido un miembro activo del Partido Acción Nacional, fungiendo como asesor, Diputado y Senador en diversas ocasiones. Fue Edil de Torreón de 2002 a 2004. Al día de hoy, no cuenta con sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, u otra conocida.

#DichosyHechos dice que Anaya Llamas debería de comenzar su batalla en contra de la corrupción y la impunidad dando el ejemplo, sometiéndose al escrutinio público como otros de sus contendientes.

EL DICHO: “Coahuila no merece gobernantes corruptos que quieran aprovecharse para enriquecerse ilegalmente” (el candidato de Morena Armando Guadiana Tijerina, en un spot oficial de campaña política por la gubernatura).

EL HECHO: Es Ingeniero Civil especializado en Investigación de Operaciones por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y miembro de algunas asociaciones mineras. De 1971 a 1973 ocupó el cargo de director general de Catastro del Estado de Coahuila, y de 1973 a 1976, se desempeñó como Diputado local por el Distrito. No cuenta con declaraciones patrimoniales conocidas y tampoco ha presentado su 3de3.

***

Para #DichosyHechos, el hecho de que sólo siete de 19 candidatos a las gubernaturas de Coahuila, el Estado de México y Nayarit hayan presentado sus respectivas declaraciones patrimoniales contradice el discurso de compromiso con la Transparencia de los participantes en esta contienda electoral.

