Realiza Coespris operativo de balnearios seguros

Chihuahua.- Con motivo de la temporada vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), realiza operativos en los distintos centros recreativos del estado.

Durante estos días se programaron 100 visitas de verificación, a la fecha se han realizado un total de 19, de las cuales, en ningún caso, se ha aplicado alguna medida de seguridad.

A la región de San Francisco de Conchos se dará mayor prioridad, debido a que es el lugar en donde se tiene mayor concentración de visitantes durante estos próximos días, informó la comisionada de Coespris, María Eugenia Galván.

Asimismo se dio a conocer que durante las verificaciones previas que se realizaron del 22 al 24 de marzo de este mes en el municipio antes mencionado, se hicieron 15 visitas de las cuales se detectó que cinco establecimientos no estaban en funcionamiento y a los 10 restantes se les hicieron diferentes observaciones que deberán ser corregidas.

Entre las irregularidades que se detectaron están, que algunos de los centros no tienen señalamientos de seguridad e higiene, mientras que otros no disponen de depósitos para el agua y además se encontró, que en aquellos lugares que sí contaban con este equipamiento, no se estaba clorando la que se destina a uso y consumo humano.

Por lo anterior, se les impartió la plática “6 Pasos Para la Salud”, a los encargados y trabajadores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), de la presidencia municipal de San Francisco de Conchos y del seccional de Boquilla, así como a elementos de Protección Civil del municipio.

Asimismo se informó a los prestadores de servicios que se pedirán los análisis de agua de contacto previos a la temporada alta, de igual manera que se encuentre clorada la que se destina a uso y consumo humano.

Durante la reunión se tocaron temas de interés para los prestadores de servicios en cuanto a la recolección de basura y el servicio de la maquinaria, empleada para la limpieza de las fosas sépticas, llegando a acuerdos entre ellos y las dependencias encargadas de ello.

Cabe mencionar que durante las visitas realizadas se efectúan acciones de fomento sanitario de tal manera que los prestadores de servicios eviten riesgos a la salud de los turistas.

Con estas acciones la Secretaría de Salud trabaja para garantizar espacios saludables que no pongan en riesgo a la sociedad.

