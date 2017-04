“Pelear está dentro de la genética del mexicano”: Irene Aldana

Irene Aldana tuvo un mal sabor de boca en su debut como peleadora de UFC el pasado 17 de diciembre del 2016, al caer por la vía de la decisión unánime ante Leslie Smith; pero este sábado tendrá su revancha cuando enfrente a Katlyn Chookagian dentro de la cartelera UFC 210 y en su mente solo tiene un objetivo: ¡ganar!

“Estoy muy contenta, muy motivada. Me dio mucho gusto que me dieran otra pelea tan rápido, eso habla muy bien del papel que hice en la pelea pasada, creo que a pesar de que perdí fue una muy buena pelea que le gustó mucho a la gente”, afirmó la originaria de Culiacán, Sinaloa quien en aquella ocasión se ganó un bono por la “Pelea de la Noche”.

Irene aceptó que sintió muchos nervios previo a subir al octágono frente a Smith y eso la hizo cometer algunos errores que pudieron costarle la pelea.

“Estaba bastante nerviosa, perdí un poco el enfoque porque de repente se me olvidó que tenía a alguien enfrente con quien tenía que pelear y estaba viendo las luces, a (Bruce) Buffer, el octágono y de repente se me perdió la cabeza de a lo que iba”.

“Pero no le echo la culpa a los nervios, creo que fue un error técnico el que tuve, ella lo tomó y lo hizo de una manera inteligente, bajé la mano y me cazó con ese golpe. Tengo que aprender de eso y corregirlo”.

-¿Qué vas a cambiar o mejorar para tu pelea ante Chookagian?

“Trabajamos un poco más en ser agresiva, la mayoría de mis peleas he sido yo la agresora, hay que recuperar eso, mi guardia la mejoré y también todas las áreas técnicas tanto en boxeo, jiu-jitsu, muay thai, etcétera”.

-¿Qué sabes de tu siguiente oponente?

“Voy contra una buena contrincante, con buena técnica, inteligente, atlética. A mí me gusta mucho eso de mis adversarias, que sean serias en el deporte. Estoy emocionada porque sé que va a ser una pelea divertida, donde ambas vamos a ir hacia adelante, presionando y ojalá que le guste a la gente”.

Cambiando un poco el tema, Aldana dijo sentirse orgullosa de pertenecer a esa nueva camada de peleadores mexicanos que están “invadiendo” el UFC desde hace unos años atrás, algo que el país se merece por esa tradición guerrera que tiene.

“México se merece que UFC lo haya volteado a ver. La sangre guerrera está de este lado, tenemos una cultura muy importante del boxeo, el pelear está dentro de nuestra genética y eso es muy importante”, afirmó.

-¿Qué opinas de los detractores de las Artes Marciales Mixtas y piensan que es un deporte muy agresivo?

“Les pediría que investigaran un poquito más de lo que es este deporte. Me gustaría que se involucraran un poco más en lo que es esto y vean todo lo que hay detrás de el, todos los valores que tiene. Parece ser un deporte agresivo pero hay mucha educación atrás, respeto, disciplina y muchas cosas qué admirar y creo que es muy bonito. Me gustaría que esa gente experimentara lo que es subir a pelear con una persona, no solamente es ir a pegarle a alguien o que te peguen, ahí conoces tus límites, sabes hasta donde llega tu cuerpo”.

No quisimos dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre Ronda Rousey, quizá la mejor peleadora de UFC en la historia y que ha comenzado a decaer, algo que nos ha mostrado en sus dos últimas apariciones.

“Creo que ella prefiere retirarse y dedicarse a otras cosas, creo que se le acabó el hambre de estar ahí y pelear, cuando eso se te apaga ya no debes estar ahí, a menos que ese sentimiento le regrese ella podría regresar. La veo enfocada en otras cosas”.

Finalmente, pidió a su oponente Katlyn Chookagian brindarse al máximo para regalarle a la gente una pelea digna, ella saldrá con todo.

“Le pido a Chookagian que dé todo, que hagamos una buena pelea, que demos todo dentro del octágono”.

