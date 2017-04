Busto de Steve Smith causa burla

Cristiano Ronaldo no es el único, el ex jugador Steve Smith tiene una escultura que no se parece a él y tiene un valor de 500 dólares.

Hace días salió a la luz el busto de Cristiano Ronaldo, que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Madeira y que fue objeto de burlas por el poco parecido al astro del Real Madrid.

Pero ahora existe otro más extraño que resultó más feo que el del futbolista.

Un diseñador en Cleveland intentó plasmar el rostro de Steve Smith, un ícono de los Panthers de Carolina, pero no salió como él esperaba.

De acuerdo con el sitio llamado Black & Blue Review, que se dedica a dar noticias de la franquicia, fue quien encontró el busto de Smith, el cual deja mucho que desear y que tiene un valor de 500 dólares.

El jugador todavía no habla al respecto, pero al parecer si lo vio debido a que cuenta con su firma.

Sinembargo.mx

Comentarios

comentarios