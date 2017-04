POSICIONAMIENTO LIC. FERNANDO LARA (CASO RADIORAMA PARRAL)

A la opinión Pública:

Lic. Fernando Lara Guerrero. A 6 de abril del 2017

Parral Chihuahua.- Primeramente me permito enviar un cordial saludo a quienes desempeñan con orgullo el periodismo a través de la prensa escrita, digital, radio y televisión,y a la ciudadanía en general, lamentablemente estamos viviendo tiempos difíciles para el ejercicio de nuestro trabajo en diversas regiones del estado de Chihuahua con la inseguridad y la propia censura que logran tener los diferentes niveles de gobierno.

Un servidor se desempeñaba como locutor, reportero de Noticias en el grupo radiorama Parral, a través de las frecuencias 94.9 de la Mexicana y el 107.1 fm de estereofiesta en el programa “Ke Buena Mañana” hasta que fui notificado el dia 04 de abril por le gerencia a cargo de Luis Gabriel Ocejo Suarez, que sería sacado del aire ya que había una queja de Gobierno del Estado contra un servidor y que la decisión ya la había Tomado Adrián Pereda uno de los directores generales del grupo radiofónico.

El argumento que la gerencia local de Parral, brindo para un servidor es que lamentablemente la manera y forma de dar noticias estropeaba las negociaciones con el gobierno estatal encabezado por Javier Corral ; El gerente dejo en claro que finalmente el estado era un cliente más y que había molestia por altos mandos, para que un servidor fuera sacado del aire, coartando la libertad de expresión al notificarme que quedaría fuera del aire por dichas circunstancias.

Al cuestionarle de nueva cuenta quien o que dependencia estatal se había inconformado se negó a decirlo, pero argumento que la decisión ya estaba tomada y culpo al gobierno y al propio Adrián Pereda, ya que se estropeaban las negociaciones de publicidad con las emisoras.

Cabe resaltar que este es el segundo caso de compañeros que fueron retirados del micrófono por resaltar las anomalías en diversos ámbitos dentro del propio gobierno estatal y municipal, ya que Ismael Murillo conocido cronista deportivo en la ciudad, también fue sacado del aire con los mismos argumentos.

Como evidencia de lo acontecido se tiene el siguiente un audio en el que repetidamente Luis Gabriel Ocejo destaca que ambos trabajadores le estropeábamos en las negociaciones y que finalmente la empresa tenía que “bailar al son que les canten”, o bien no criticar al Gobierno estatal de acción nacional.

Sin duda alguna se trata de situaciones muy lamentables en las que queda de manifiesto el poder del gobierno sobre los medios de comunicación, y las constantes amenazas que somos víctimas cuando salimos a las calles a cubrir la información sobre todo la de corte policiaco, dejándonos en total desamparo por el simple hecho de informar.

Su servidor cuenta con 8 años trabajando dentro del gremio periodístico en radio, televisión, prensa escrita y digital y al pasar del tiempo han ocurrido historias similares de amenazas, censura desde los propios gobiernos, y me ha tocado encabezar marchas contra las agresiones desde el sexenio anterior.

Apenas hace unos días estuvimos presentes cubriendo la nota de los cateos a la casa del ex gobernador César Duarte en donde se tuvo una agresión de parte de un agente ministerial, hecho que denunciamos de manera pública y que considero el detonante para que la empresa tomara esta determinación”.

En Parral como en todo el estado, hoy por hoy tememos por nuestra seguridad y la de nuestras familias ante el panorama tan adverso para ejercer el periodismo, tal y como ocurrió con la compañera Miroslava Breach.

He de resaltar que el pasado 17 de Octubre del 2016, también fui retirado del aire por órdenes de la presidencia Municipal de Parral que actualmente dirige Alfredo Lozoya, en donde su director de comunicación Social “David Ortega Baca” amenazo al gerente de la empresa con no brindar publicidad a Radiorama por las críticas a la administración en el noticiero que un servidor dirigía y de lo cual también se tiene audio grabado como evidencia de lo ocurrido, en dicha grabación se entiende que Ortega Baca autoriza a Ocejo luego de una plática con migo, para que continúe el espacio informativo pero sin criticar a la administración municipal.

Ante estas circunstancias de represión tome la decisión de presentar mi renuncia formal ante la empresa radiofónica, esperando que algún día las circunstancias cambien para el mejor desempeño del ejercicio periodístico en el estado de Chihuahua, y propiamente en la ciudad de Parral.

«En un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres».

