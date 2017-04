López Obrador quiere ‘dar clases de honestidad’ a corruptos

CIUDAD DE MÉXICO (05/ABR/2017).- En un nuevo spot difundido en sus redes sociales con motivo del inicio de la campaña en el Estado de México, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que con la candidata de su partido, la maestra Delfina Gómez, le darán unas “clasesitas” de honestidad a los corruptos.

En el mensaje de 30 segundos, la candidata Delfina Gómez expone que “en el Estado de México existe una alianza que busca continuar con el saqueo personal a costa del pueblo. Una alianza con la corrupción”.

Por su parte, López Obrador señala que la alianza de Morena “es más fuerte”. “Es una alianza con el pueblo, una alianza con la honestidad, con el compromiso de no mentir, no robar, de no traicionar”.

“Con la maestra Delfina les daremos unas “clasesitas” de honestidad a estos corruptos”, indicó el líder de Morena.

