Detenidos con porciones de cristal

En filtro Escudo Chihuahua detienen a 4 con porciones de cristal

*La Policía Municipal aseguró a tres hombres y una mujer en posesión de una sustancia de características similares a la droga que se conoce como cristal.

Chihuahua, Chih. Martes 04 de abril de 2017

Durante las revisiones vehiculares efectuadas en el filtro del Escudo Chihuahua de la Policía Municipal que se ubica en el kilómetro 16 de la carretera a Cuauhtémoc, cuatro sujetos fueron detenidos la tarde del lunes, luego de encontrarles una sustancia similar a la droga llamada cristal y puestos a disposición de autoridades de la Fiscalía General del Estado.

Fue cerca de las 14:00 horas que elementos policiacos establecidos en dicho operativo, detectaron a los presuntos actuar de manera sospechosa luego de ordenarles descender de la unidad. Al realizar el chequeo respectivo, encontraron en el interior del automóvil las porciones de la sustancia similar al cristal y arrestaron a quienes dijeron ser Carlos Eduardo M. C., Andrés C. M., Fernando Alán M. R. y Janeth Marisol B. C., cuyas edades van de los 27 a los 46 años.

Cabe mencionar que diariamente en dicho filtro se realiza la revisión aleatoria a un promedio de 100 carros por turno para garantizar que no ingresen sustancias tóxicas, armas o personas con malas intenciones a la capital.

