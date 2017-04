Calderón se burla de Delfina Gómez en Twitter, lo tunden y borra el mensaje

Felipe Calderón borró el mensaje de Twitter en que se burla de la candidata de Morena a gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien le respondió que no es “delfín de ninguna persona”.

Calderón, esposo de la aspirante presidencial Margarita Zavala, publicó ayer un tuit en el que se burló de la candidata de Morena, apoyada por Andrés Manuel López Obrador: “¿Delfina es nombre propio? ¿O así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe?”

Tras numerosas críticas por su conducta “misógina”, Calderón borró el tuit, pero difundió uno del perredista Fernando Belaunzarán, quien salió en su defensa: “Si en toda su propaganda y spots es actriz secundaria tras López Obrador, Delfina Gómez no debe quejarse de que la llamen ‘juanita’. Neta”.

Hoy Delfina Gómez le respondió a Calderón cuando ya había borrado el mensaje en que se burla de ella: “No soy delfín, no soy delfín de ninguna persona. Por eso tengo esa libertad, por eso a la mejor no me casé, porque mi libertad me gusta, la disfruto y la vivo”.

“Delfina, títere de AMLO”, acusa Anaya; “se ataca a quien va adelante”: Josefina

“Vamos a vencer a los partidos del Pacto y a acabar con la corrupción”: Delfina Gómez, de Morena

Calderón se sumó a Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), quien ayer acusó a Delfina Gómez de ser “un títere” de López Obrador y luego de que la candidata panista a gobernadora, Josefina Vázquez Mota, declaró que “se ataca a quien va adelante”.

Proceso

Comentarios

comentarios