Rafa Márquez estará fuera 21 días

GUADALAJARA, JALISCO (04/ABR/2017).- La lesión en el área lumbar que lo dejó fuera del encuentro del Tricolor ante su similar de Trinidad y Tobago en la Eliminatoria Mundialista, le costó caro al capitán mexicano y del Atlas, Rafael Márquez, quien estará fuera de toda actividad futbolística de 15 a 21 días, según informó este martes el jefe del área de ciencias del deporte de los Rojinegros, Luis Fossati.

A Márquez se le practicó un procedimiento no invasivo en la ciudad de Houston, Texas. Ya se perdió el juego ante Tijuana de la fecha 12, y estará fuera en las siguientes tres semanas, es decir, no vería acción en los duelos ante Querétaro, Pumas, Santos y Pachuca y dependiendo de su evolución, el capitán podría volver a las canchas para el duelo ante las Águilas del América en la penúltima jornada del Clausura 2017.

”Como área médica si el jugador está, aunque el equipo esté eliminado, el futbolista tiene que jugar. El área médica no pone ni saca jugadores en la alineación, si Rafa en dos o tres semanas está bien, está a disposición del cuerpo técnico, ya ellos decidirán, pero por supuesto que si viene una jugada igual no va a suceder, porque no llega. Estamos hablando de 15 a 21 días, yo me inclino más a 21 días para ver si la evolución es buena”, indicó el kinesiólogo, quien atiende la clínica que tiene en mancuerna con el propio Rafael Márquez.

SÍ PODRÍA Y A CONFEDERACIONES Y AL MUNDIAL

Fossati explicó que la idea es que Rafael pueda volver a las canchas para poder jugar la Copa Confederaciones en Rusia en el próximo verano, pero sobre todo que pueda jugar el Mundial el próximo año, tomando en cuenta que la evolución de su lesión puede ser positiva, en caso de que no vaya conforme a lo planeado, se valorarán los nuevos procedimientos, como es el caso de una cirugía.

“Después de Confederaciones queda un año. Lo que a mí más me preocupa es que después de este método que se usó, sea suficiente y pueda volver a la cancha. Si aparece nuevamente el dolor se valorará, y no piensen que una cirugía de columna es tan grave, hay jugadores que han sido operados artroscópicamente y el jugador a las tres semanas está jugando. A veces requiere de seis semanas, no se operó porque no era lo indicado ahora. Rafa se le hizo un bloqueo porque era lo primero que se debía hacer. Si fracasa el bloqueo y no es suficiente el bloqueo, nos sentaremos con Selección y con el jugador a ver qué sigue. Todo apuntando para que cuando esté el Mundial Rafa esté al cien”, siguió Fossati.

EL INFORMADOR

