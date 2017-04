Muere calcinado en explosión de toma clandestina de Pemex

Los hechos ocurrieron la madrugada de hoy lunes en la colonia Ignacio Zaragoza, perteneciente al municipio de Amozoc, donde “chupaductos”, también conocidos como “huachicoleros”, hicieron una toma clandestina que se salió de control y se incendió.

Las llamas alcanzaron más 50 metros de altura, por lo que los habitantes de media docena de viviendas debieron ser evacuados por su seguridad. Personal de Protección Civil estatal, bomberos, policías municipales y estatales, así como de la Gendarmería Nacional, Ejército y de Seguridad Física de Pemex, se trasladaron a resguardar la zona.

El llamado “Triángulo Rojo” se ha convertido en los últimos años en una tierra sin ley, pues las bandas dedicadas al robo de hidrocarburo operan con total impunidad y con la complacencia y apoyo de los habitantes de comunidades

