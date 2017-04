“Ghost in the Shell: Vigilante del Futuro”, llega a cines mexicanos

ESTADOS UNIDOS (01/ABR/2017).- Sin duda es la cinta de ciencia ficción más esperada de la primera mitad del año; “Ghost in the Shell: Vigilante del Futuro”, con Scarlett Johansson en el papel principal, llega a la pantalla grande este fin de semana… Y los fans de la estética cyberpunk serán quienes decidan si la cinta ingresará a las filas del cine de culto scifi o merece esfumarse de la memoria.

¿Por qué su estreno representa una apuesta tan grande? La película no cuenta con una trama original, lejos de eso. Los fanáticos de la cultura japonesa y de la ciencia ficción sabrán que, de hecho, es una popular franquicia que inició en 1989 con el manga “ Kokaku Kidotai: Ghost in the Shell”, creación de Masamune Shirow.

Durante los últimos 27 años, esta serie se ha extendido al anime y los videojuegos; además de ser la principal inspiración para Matrix, de los hermanos Wachowski. La trama original transcurre en la ciudad ficticia japonesa de Niihama, llamada también New Port City, en un futuro en el que las prótesis cibernéticas son parte de la vida diaria, al punto de que gran parte de la población ha modificado sus cerebros para poder conectar sus funciones biológicas a redes computacionales.

Johansson encarna a Major, una “cyborg” diseñada para servir en un cuerpo de élite policial. Considerada como la primera de una nueva evolución de la fusión entre el ser humano y las máquinas; su mundo se vendrá abajo al descubrir nuevos aspectos sobre la naturaleza de su identidad y su pasado.

El desarrollo extremo de la inteligencia artificial, el derrumbe de la privacidad y la invasión tecnológica a todos los niveles son algunos de los dilemas que plantea “Ghost in the Shell”, dirigida por Rupert Sanders y en cuyo reparto Scarlett Johansson aparece escoltada por Juliette Binoche, Michael Pitt, Pilou Asbaek y Takeshi Kitano.

Tras el estreno de “Ghost in the Shell”, la guapa rubia espera que las cintas “Avengers: Infinity War”, “Isle of Dogs” y “Rough Night” también lleguen a la pantalla.

Comentarios

comentarios