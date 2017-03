Visita Karina Velázquez a Fiscal Peniche; pifia total lista filtrada a medios

Diana Karina Velázquez, Diputada local del Partido Revolucionario Institucional, dio a conocer que visitó al Fiscal General del Estado César Augusto Peniche Espejel a fin de aclarar la situación en la que su nombre aparece dentro de una supuesta “red de corrupción” filtrada a medios de comunicación.

La Coordinadora de la Bancada Rosa en el Congreso del Estado, dijo que durante la visita, el propio Fiscal General aclaró que desconoce el documento y que es falso que se tratara de una filtración desde la dependencia.

En el documento filtrado por un supuesto “testigo protegido”, según refiere la legisladora, se revela una lista de nombres de ex funcionarios como una manera de desprestigiar su reputación e imagen pública, lo cual es inadmisible y reprobable.

“Llama la atención que la lista pertenece exclusivamente al grupo cercano de amistad y de trabajo del ex gobernador… Si analizamos, no vemos ningún nombre de otro grupo político del PRI que trabajó en esa administración y que sí trabajó con grandes responsabilidades a nivel de una Secretaría… Ya no sé si es el mismo grupo del PRI al que le molestó no estar en el gobierno o que estuvo en el gobierno y no le gustaron las posiciones” mencionó la legisladora.

“Mi familia tiene toda una tradición en Parral, mis papás, mis hermanos, mi hijo… y las familias de quien en su momento formaron parte de la pasada administración tengan que ver el escarnio público que están provocando por el sólo interés del revanchismo político. Yo no quiero que por mentiras disfrazadas de versiones oficiales lastimen mi honra y la de mi familia” finalizó Velázquez Ramírez.

Confirmó que sí fue funcionaria en la administración de César Duarte, como Coordinadora de Chihuahua Vive, de octubre de 2010 a febrero de 2012 para buscar la diputación federal y milita hace 30 años en el PRI, y por casi 15 años, ha trabajado siempre de cerca con la gente.

“He trabajado muy duro y he sido transparente, quien me conoce sabe que soy producto de la cultura del esfuerzo, he apoyado muchísima gente en Parral”

Aclaró también que como Coordinadora de Chihuahua Vive, no manejó ningún recurso debido a que todo provenía de la Secretaría de Desarrollo Social, y que aunque fue el estandarte de la administración anterior era una estrategia de apoyo social que nunca fue con fines ni electorales ni de lucro para beneficio personal.

“Yo sola fui a la Fiscalía General y no tengo ninguna orden de aprehensión, eso es falso y el propio Fiscal me dijo que está muy lejos de haber alguna investigación y que si requieren que haga una declaración a medios de comunicación, está dispuesto y él mismo lo dijo: se van a inventar muchas cosas” puntualizó Diana Karina Velázquez.

