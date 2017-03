Caso Tae Kwon Do

Se determinó que, el Estado de Chihuahua no participará en la

El ICHD busca promover y desarrollar deportistas con las mismas oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte.

En reunión en la Ciudad de México, el lunes 27 de marzo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), fungió como intermediario entre la Federación Mexicana de Tae Kwon Do (FMTKD) y el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD), con la intención este último organismo, de llevar a los mejores exponentes, ambos representados por sus titulares se decide hacer un tope o “dual meet” para determinar la Selección del Estado debido a que ambas instituciones promueven la participación de los jóvenes en el deporte y no su exclusión, se define que todos participen.

La CONADE y la Federación Mexicana de Taekwondo, solicitaron al Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física enviar el listado de jóvenes participantes en el tope o “dual meet”, además, se indicó que el “jueceo” sería a cargo de profesionales fuera del Estado.

La solicitud se atendió el mismo 27 de marzo, enviando a través de correo electrónico y vía “whatsapp” la lista de la selección chihuahuense, quienes calificaron en la Olimpiada Estatal 2017, en una competencia realizada el pasado domingo 19 de marzo, en el Poliforo de ciudad Cuauhtémoc.

El listado de la selección del estado de Chihuahua, fue refutada por el Sr. Antonio Ángeles Torres, vicepresidente de la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, quien argumentó que el torneo no se desarrolló con el “jueceo” de los árbitros reconocidos por la propia Federación, y que el ICHD no es la autoridad técnica, además de que se considera una “selección de no federados”, al desconocer si los representantes de Chihuahua son cintas negras, al no recibir los documentos que avalen dicho requisito adscrito en el anexo técnico de ese deporte, que cita:

5. INSCRIPCIONES.

Competirán solo Cintas Negras que presenten copia de su certificado de Cinta Negra con holograma y de la credencial del Registro Nacional de Cintas Negras de una Institución con registro actual en la Asociación Deportiva Nacional, que cumpla con la normatividad establecida por la Asociación Deportiva Nacional desde la etapa Estatal y la credencial RUF (Registro Único de la Federación Mexicana de Taekwondo).

Ante esto, como antecedente se expone que el pasado jueves 16 de marzo, en la Oficina de la Dirección del ICHD, en la ciudad de Chihuahua, autoridades del ICHD y representantes de la Federación Mexicana de Taekwondo signaron una minuta en donde se señaló que los acuerdos establecidos eran:

-Se abre una relación para la participación de todos los deportistas previos análisis técnicos.

-Se abre procesos de regularización de las Escuelas de Tae Kwon Do en el Estado, previo análisis estatutario.

-El Estado y la Federación se comprometen a trabajar de la mano para regularizar según los estatutos de la Federación y/o Asociación Estatal a aquellas escuelas e instituciones que no estén regularizadas.

Al tener conocimiento de la negativa de la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, al faltar a los acuerdos previos, el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, determinó que no se convocará a los seleccionados estatales, para que participen en la competencia Regional, a celebrarse el 1 y 2 de abril en Zacatecas, al juzgar que los jóvenes podrían ser excluidos y denigrados al no admitirlos en la fase eliminatoria en la que participan Zacatecas, Durango, Aguascalientes y Chihuahua, pertenecientes a la Región II.

El Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, busca promover y desarrollar deportistas con las mismas oportunidades, bajo los lineamientos de imparcialidad y de propiciar la igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte

