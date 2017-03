Dejan narcomanta a Corral y a los periodistas

Chihuahua.- Esta mañana una manta colgada sorprendió a los capitalinos pues contenía un mensaje contra el Gobernador Javier Corral y los periodistas, por parte del crimen organizado.

La manta apareció colgada en un puente sobre las calles Silvestre Terrazas y esquina con Periférico de la Juventud, en la colonia Campesina.

Elementos policíacos retiraron el mensaje y lo pusieron a disposición de las áreas periciales encargadas de su análisis.

“Esto es para que estés enterado “Corral si me sigues mandando a tus achichincles los voy a matar a todos,

querías guerra, pues ya las tienes, estoy agarrado de alguien más poderos y también a esos hocicones

periodistas no se metan en lo que no les importa y en una guerra que no van a ganar por que los voy a matar a

todos, al verga. atentamente al 80”; es el mensaje que la manta contenía.

