Baja 175 kilos, mexicano considerado el más obeso del mundo

El cirujano José Antonio Castañeda Cruz informó que Juan Pedro bajó casi 30% de su peso inicial y está preparado para entrar al quirófano a una ‘cirugía de obesidad con garantías’.

El mexicano Juan Pedro, quien llegó a pesar 595 kilogramos para ser considerado el hombre más obeso del mundo vivo, bajó casi 30% de su peso inicial y ya se encuentra apto para ser intervenido quirúrgicamente.

El cirujano José Antonio Castañeda Cruz informó que Juan Pedro bajó casi 30% de su peso inicial y está preparado para entrar al quirófano a una ‘cirugía de obesidad con garantías’

El mexicano Juan Pedro, quien llegó a pesar 595 kilogramos para ser considerado el hombre más obeso del mundo vivo, bajó casi 30% de su peso inicial y ya se encuentra apto para ser intervenido quirúrgicamente.

En rueda de prensa, el cirujano José Antonio Castañeda Cruz informó que a tres meses de que Juan Pedro se pusiera en tratamiento con ellos, está preparado para entrar en quirófano el próximo 9 de mayo en las instalaciones de un hospital de Guadalajara.

Agregó que al día de hoy, Juan Pedro perdió 175 kilogramos para situarse en 419.2 kilos, “ha perdido casi 30% de su peso inicial, por lo que está listo para someterlo a una cirugía de obesidad con garantías”.

Recordó que el mes de noviembre pasado, abordó el caso de Juan Pedro, “nos encontramos a un paciente con obesidad extrema, con una descompensación bastante grave en su pulmón, descompensación de diabetes, hipotiroidismo y una serie de descontroles, por lo que era un caso bastante complejo”.

Añadió que se decidió trasladarlo de Aguascalientes a la ciudad de Guadalajara para someterlo a dieta de tipo mediterráneo, “que consiste en consumo alto en carnes, pescado y verduras, y se avanza de manera satisfactoria”.

Mencionó que el paciente llevaba seis años postrado en cama debido a su obesidad extrema, “nos preocupaba mucho su corazón porque se tiene que someter a una carga exagerada de trabajo debido a esos volúmenes tan grandes que maneja de peso”.

Ya está controlado de su diabetes y de su presión arterial, y esa parte del corazón, por lo que aunado a la pérdida de peso que ha sido bastante significativa, hemos concluido que se encuentra en condiciones de someterse a procedimiento quirúrgico”, señaló.

El cirujano bariatra manifestó que estimaban que iba a ser menor la pérdida de peso, “calculábamos que bajara 10% de su peso inicial pero logramos que fuera casi 30%”.

Aclaró que Juan Pedro no está exento de sufrir alguna complicación “tanto antes, durante y posterior a la cirugía, porque sigue siendo un obeso extremo”.

Al inicio Juan Pedro fue catalogado medicamente como un paciente con altas posibilidades de sufrir muerte inminente, el hecho de tener esta pérdida de peso bastante significativa no le exenta de que sufra alguna complicación derivada de la misma obesidad o de la misma cirugía, pero somos optimistas de que vamos por buen camino”.

Castañeda Cruz precisó que el próximo 9 de mayo será la primera etapa de la cirugía ‘derivación biliopancreática tipo bypass gástrico en dos tiempos’, con una diferencia entre una y otra de seis meses.

En la primera cirugía se hará inicialmente una reducción gástrica, seis meses después de esto se estima perderá más de 50% de su peso que ahorita tiene, y en la segunda operación se modificará su estructura intestinal, para que Juan Pedro reduzca su peso y tenga menor riesgo de sufrir infartos”, afirmó.

A su vez, Juan Pedro comentó que se encuentra muy bien, contento y motivado tras bajar casi 30% de su peso, “estamos a pie de lucha y vamos con todo hacia adelante”.

No me ha costado trabajo comer sano, ya que si quiero alcanzar mi objetivo tengo que poner todo de mi parte, en la actualidad sigo una dieta y me ejercito lo más que puedo con una bicicleta de mano”.

Expresó que su mamá ha sido de gran ayuda para él, “la quiero mucho y le agradezco por estar siempre a mi lado echándole ganas junto conmigo, tengo una satisfacción muy grande por ver los resultados”.

Detalló que hay gente que está como él en sus respectivas casas, “algunos han fallecido a lo mejor por tristeza o porque no se animan a pedir ayuda, tuve amigos que estuvieron así como yo y ya fallecieron porque no hubo quien los ayudara, por lo que los invitó a que le echen ganas y se animen a levantar la voz y pedir ayuda, ya que sí se puede”.

Excélsior

Comentarios

comentarios