José José: No se dejen timar, no necesito dinero

El cantante advierte que hay ‘un tal Javier’ que está pidiendo hasta 250 dólares por persona para un falso fondo para tratar su enfermedad; deja claro al público que sus gastos están cubiertos y no hay ninguna recaudación para él.

El propio José José salió a dar la cara para desmentir que exista una campaña autorizada por él para recaudar fondos para su tratamiento de cáncer en el páncreas y pidió a la gente que no se deje soprender por timadores y oportunistas.

El Príncipe de la Canción, como se le conoce al intérprete mexicano de 69 años, publicó en su cuenta de Twitter un video donde explica que afortunadamente no necesita de donaciones para solventar los gastos de su enfermedad.

“Quiero pedirles un favor muy grande. No se dejen sorprender por la gente que empieza a pedir dinero, ques’que para mi. Yo no estoy pidiendo más que su cariño y sus oraciones… A mi mi familia, mis amigos y Sony, mi compañía de discos, me tienen absilutamente cobijado y cubierto de mis necesidades.

“Cuidado amigos de Puerto Rico no se dejen sorprender por un tal Javier que está pidiendo, qué barbaro, 250 dólares por persona. Por favor, no le den nada a nadie que pida dinero para mí, yo no estoy necesitando nada, gracias a Dios”, aseguró José José.

Al final dijo que en un próximo video dará detalles de cómo va su “sanación” del tumor que se le detectó en el páncreas.

Excélsior

Comentarios

comentarios