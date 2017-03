De 4 a 12 años de carcel podrían alcanzar Ricardo Yañez y Javier Garfio

Chihuahua.- Elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron ayer después de las diez de la noche a Ricardo Yáñez Herrera, ex funcionario de César Duarte haciendo valer una orden de aprehensión dictada por el juez Octavio Rodríguez Gaytán por un presunto delito de peculado de 328 millones de pesos, todo indica que el mismo por el que fue arrestado y sigue en prisión el ex alcalde y ex titular de la SCOP Javier Garfio Pacheco.

La detención se realizó en el fraccionamiento La Cañada luego de varias horas de búsqueda en su contra, así mismo su vivienda fue cateada con la orden judicial correspondiente.

Ricardo Yáñez fungía como director de la Coesvi cuando el 12 de septiembre de 2012 el consejo de dicho organismo aprobó la enajenación de terrenos donados a este por el gobierno en la Labor de Terrazas para venderlos por 99 millones de pesos cuando su valor real en el mercado según informes periciales era de 427.

El presunto delito por el que se acusa al ex edil Javier Garfio y Ricardo Yáñez daría una pena de cárcel que podría ir de los 4 a los 12 años.

