México, “un cementerio de periodistas, libertad y democracia”: Comunicadores españoles

Plantean que los crímenes contra periodistas se juzguen en un tribunal internacional, con el propósito de evitar que siga prevaleciendo la impunidad.

En España, los periodistas consideran que en esto se ha convertido México: “en un cementerio de periodistas”, también de la libertad, así como de la democracia.Al expresar su consternación por el asesinato de la periodista Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), pidió al Gobierno mexicano que se esclarezcan los crímenes contra los informadores y que no impere la impunidad.

“México se ha convertido en un cementerio de periodistas. Y eso significa que México se ha convertido en un cementerio de la libertad y de la democracia”, dijo González, quien destacó el deterioro de la situación en la que los comunicadores laboran en el país.

La FAPE, explica Armando G. Tejeda en La Jornada, es la máxima asociación de periodistas en España, que tiene representados a más de 20 mil profesionales de la información y aglutina 49 asociaciones federadas y 16 vinculadas.

Ese organismo manifestó su consternación por la violencia con la que fue ejecutada Breach.

Ante ello, Elsa González señaló: “Desde la FAPE, en primer lugar queremos expresar nuestra condena más absoluta. Pero también queremos expresar nuestra preocupación por la impunidad por parte de las autoridades, que tienen que entender que estos asesinatos no pueden quedar sin castigo. No pueden quedar impunes y no puede mantenerse esta situación”.

La Jornada destaca la iniciativa que presentó la FAPE hace unos meses ante el ministro de Asuntos Exteriores de España y el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, para que los crímenes contra periodistas se juzguen en un tribunal internacional, con el propósito de evitar que siga prevaleciendo la impunidad.

“El asesinato de Miroslava Breach, que todos los periodistas españoles sentimos como propio, es un ataque directo a la libertad de prensa, a la libertad de información y por eso la responsabilidad del gobierno de México es enorme y en este caso mucho más. Por eso desde la FAPE exigimos al gobierno de México que este tipo de crímenes no queden impunes”, apuntó Elsa González.

