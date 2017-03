EL CÁNCER DEL TAEKWONDO EN CHIHUAHUA Y LA OLIMPIADA ESTATAL

Estimado señor director, escribo para poner en evidencia lo que la mayor parte de los padres de competidores en este hermoso deporte ya conocemos y que el resto de la sociedad desconoce.

Es bien conocido que el alto nivel de corrupción que existe en México en niveles deportivos, lo que lamentablemente ha mermado la vida deportiva de grandes atletas mexicanos, desgraciadamente el Taekwondo no se ha librado de la podredumbre y específicamente el estado de Chihuahua ha enfrentado grandes tropiezos debido este problema; Como antecedente le compartiré que dé inicio para poder ser considerado dentro de un proceso de Olimpiada Nacional es requisito pertenecer a la Federación Mexicana de Taekwondo y a su vez cada estado tiene su

Asociación Estatal. En el estado de Chihuahua a pesar de existir una mesa directiva de dicha asociación, la toma de decisiones depende absolutamente de una sola persona, el Sr. Carlos Porfirio Pérez Barrio, que hasta el día de hoy su dictadura lleva más de 12 años, a pesar de no tener escuela ni alumnos por lo que a diferencia de todos los demás no podemos considerarlo profesor, hace estrictamente obligatorio a todos los atletas federados a participar en múltiples eventos de asociación y particulares con costos muy elevados de inscripción con la amenaza de no poder participar en el proceso de olimpiada juvenil si no se cumple con todos estos requisitos o al menos cubrir pago de la inscripción de cada evento aunque no se compita, para muchos de los padres son gastos a veces incosteables, ya que todos estos eventos se organizan en Ciudad Juárez por ser la ciudad donde el señor radica, por lo que muchas de las veces optan por simplemente mandar el dinero del torneo sin ningún beneficio para sus hijos, además de cobrar cuotas muy altas a los profesores por torneos, exámenes, etc.

Hace tres años cansados los profesores por todos estos abusos de poder y la incapacidad del señor de justificar más de $800,000 que recibió de los alumnos y profesores tan solo en ese año, en una asamblea extraordinaria se destituyó de la Asociación Estatal de Taekwondo de Chihuahua y se le demandó legalmente, sin embargo para poder continuar con su dictadura inmediatamente creo una nueva asociación y por compadrazgo con él en ese entonces presidente de la Federación

Mexicana de Taekwondo Juan Manuel López, se le otorgó de nuevo el aval de Federación, sancionando por deslealtad a más de la mitad de profesores del estado que firmaron la minuta de la asamblea donde fue destituido. Con lo anterior se perdió de nuevo la única posibilidad que habían visto los profesores de limpiar el taekwondo, solo les quedaron dos opciones: negociar el perdón con una cantidad de dinero y nuevas condiciones de más pagos y comisiones o dejar de estar federados, la mayor parte decidió quedar en el último grupo, por lo que actualmente en Chihuahua existen más de 80 profesores y escuelas en esta condición, sin embargo continúan adquiriendo nivel competitivo en torneos nacionales e internacionales no relacionados con federación.

LA OLIMPIADA ESTATAL 2017

El Instituto Chihuahuense del Deporte con el conocimiento de todo lo anterior y de las demandas hacía el Sr. Pérez Barrio , intentó mediar la situación convocando a la olimpiada estatal en la Ciudad de Cuauhtémoc, previendo hospedaje, alimentación, transporte desde todas los municipios del estado y resto de la planeación del evento por tres días (viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de marzo) para más de 400 competidores y profesores, sin embargo el viernes 17 cuando los competidores ya estaban hospedados en sus habitaciones, algunos otros disfrutando de los espacios recreativos, la alberca, el gimnasio, etc de sus respectivos hoteles, el señor Pérez Barrio llego a las instalaciones del hotel , Microtel y de forma altanera con palabras altisonantes hacía los directivos del instituto, amenazando y poniendo condiciones para poder dejar competir a los atletas , ser un evento organizado por gobierno del estado, el comité organizador no accedió a sus amenazas, y debido a esta negativa el señor dio instrucción a todos los profesores federados de que reunieran a su gente y se retirarán lo más pronto posible, con la advertencia de que si alguno desobedecía su instrucción sería severamente amonestado por federación. La escena fue devastadora, muchos de los competidores llorando por la imposibilidad de quedarse al evento por el que se han preparado por años, los padres que habían viajado desde muy lejos (ya que casi 200 competidores eran de ciudad Juárez) consternados, pues muchos de ellos viajaron en sus vehículos particulares y reservaron hotel para poder ver a sus hijos competir, a quienes los profesores ante la imposibilidad de explicar la verdadera causa, justificaron el hecho diciendo que estaban desconformes con pagar $250 por la ficha de cada competidor para el jueceo (que una maestra federada del señor Pérez Barrio y su equipo realizarían), lo que fue una burla pues el señor Pérez Barrio lanzó la convocatoria con un costo de la ficha de olimpiada de $500, obviamente para obtener de nuevo ganancia de cada competidor. Además de todo el gasto que gobierno hizo, todo el desperdicio de alimento y hospedaje, la falta de oportunidad de los atletas de competir, fue evidente la falta de criterio del Sr. Pérez Barrio al exponer a los atletas a regresarse de noche a sus ciudades en ese mismo momento, evidenció aún más que lo menos importante para él es la integridad de los competidores.

Ojalá cambiar las cosas en el Taekwondo en Chihuahua fueran tan fácil como aquí lo aparenta, es realmente increíble que después de 12 años de dictadura y a pesar de tanto esfuerzo y lucha constante de los profesores, atletas y padres de familia, un solo hombre continúe ensombreciendo y enriqueciéndose de este hermoso deporte, lo más triste es escucharlo hablar con su soberbia, prepotencia, falta de respeto e incluso malas palabras excesivamente ofensivas hacía los demás cuando no comparten su opinión, cuando esto más que un deporte es una disciplina que debe enseñar a nuestros hijos valores para complementar su formación y lo peor, que todo para él haya sido siempre permitido porque tiene el total apoyo de Federación Mexicana y si él no está a cargo del taekwondo en Chihuahua, nuestros hijos jamás podrán aspirar una medalla olímpica.

Siendo testigos el Instituto Chihuahuense del Deporte y todo el comité organizador de

Olimpiada 2017 de lo que aquí se detalla, considerando que Federación Mexicana es solventada en su totalidad por nuestros impuestos, confiamos en que esto pueda ser el inicio para poder comenzar los cambios que puedan limpiar tanta basura, corrupción e impunidad en este hermoso deporte que practican nuestros hijos.

ATTE: PADRES DE FAMILIA TAEKWONDO

Dra. Pamela Delgado G.

614.133.46.85

