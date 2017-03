“Felices vacaciones señor Gobernador, ojalá ya terminen”: Diana Karina Velázquez

Reclama legisladora priista el incremento de la inseguridad en el estado

La Coordinadora del PRI en el Congreso, Diana Karina Velázquez Ramírez hizo un reclamo en el pleno del Legislativo por el inminente incremento de la criminalidad en Chihuahua.

Enumeró las ejecuciones ocurridas en un solo fin de semana en Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y otras comunidades del estado, cuya cifra a la fecha es la mayor registrada en los últimos seis meses, es decir, han aumentado más del 90 por ciento los índices de criminalidad desde octubre a la fecha.

“Hoy en la mañana, asesinaron a la periodista Miroslava Breach… Ninguno de los asesinatos se ha aclarado. Nadie sabe nada. Aparentemente en Chihuahua no pasa nada. Sólo así se explica que el gobernador Javier Corral se fuera de vacaciones a Mazatlán, donde se le ve jugar golf y departir alegre y despreocupadamente con quienes lo invitaron” mencionó la legisladora.

Reiteró que de nueva cuenta, las ciudades del estado se han sumido en un horror criminal que marca el rumbo de la libertad, de la tranquilidad de los habitantes, de las familias, de los periodistas que viven en la incertidumbre por la inexistencia del poder público.

“Vale más la revancha y el odio numero reales en seguridad como el caso de Rubio en Cuauhtémoc… El estado es un desastre en educación y salud y quitando la placa del CREE quieren borrar lo hecho con voluntad y con la confianza de los chihuahuenses, pero nadie puede borrar la historia ni los éxitos de Chihuahua, es necesario repetir y volver a repetir lo que ya hemos expresado en esta tribuna: por favor, ya gobiernen”.

Dijo que pareciera que gobernar es disfrutar de privilegios que nunca antes tuvieron, por ejemplo, volar para descansar, jugar golf y olvidarse de la realidad de la violencia, la inseguridad, la pobreza y la exclusión social.

“En el discurso original se habló de redención… Se habló de un nuevo amanecer, de un amanecer para todas y todos…De trabajar “sin descanso” por los intereses superiores del estado y en efecto, se trabaja “sin descanso”, con excepción de las vacaciones y otros viajes de privilegio, pero el trabajo no ha sido efectivo…”

Indicó que no hay buenas cuentas de qué presumir, no hay avances en desarrollo social, sino lo contrario, no hay avances en educación, sino un retroceso, además del evidente aumento de más de un 90 por ciento en homicidios dolosos.

“Javier Corral dijo que ineptitud también es corrupción, la arrogancia también es corrupción, la irresponsabilidad también es corrupción mientras el estado se le caer a pedazos su única preocupación es meter un hoyo en uno, su prioridad es clara competir en algún torneo de golf, competir por ser el gobierno mas inepto de la historia de Chihuahua. ¡Felices vacaciones, Sr. Gobernador!”

Comentarios

comentarios