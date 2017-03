El Tercer Sector: Panorama internacional, nacional y propuestas

Por Agustín Hernández Rojo

La sociedad está compuesta por tres sectores, el gubernamental, el empresarial y la sociedad civil. El gubernamental abarca a todo aquel que se desempeña en la cosa pública, mientras el empresarial abarca toda iniciativa privada y por último, pero no por ello menos importante, existe el social, que está integrado por todos los organismos de la sociedad civil, debidamente constituidos

Estudios sustentan que existe una correlación entre el nivel de desarrollo de los países y el número de organismos de la sociedad civil que existen activamente en un país. En su texto titulado: “La sociedad civil y el desarrollo de los países” R. Aguilar menciona que: “Estado no es sinónimo de gobierno, la ciudadanía organizada es la otra cara del Estado”. La construcción de un país, no solamente corresponde a sus gobiernos, sino, gobierno y ciudadanía deben trabajar de la mano, para generar gobernanza.

Para poner en contexto la situación en esta materia comparto algunas cifras:

Región Número de ONGs Fuente NGO a Nivel Mundial 10 millones The Global Journal

Rusia 277,000 Chicago Tribune

India 2 millones The Indian Express

China 440,000 Hazmath, Reza. NGO Governance and Management in China

Estados Unidos 1.4 Millones Bureau of Labor Statistics

México 10,700 Cemefi

Alemania 600,000 ZiviZ

Podemos observar pues, que los países que poseen mayor número de organismos de la sociedad civil, son también las que son generalmente reconocidas como países con altos niveles de calidad de vida y desarrollo

Cuando existe un balance entre los tres sectores mencionados, hay un mayor crecimiento, menor corrupción y políticas públicas enfocadas a potenciar a la ciudadanía en general. En cambio cuando no existe dicho balance, se tiende a favorecer a los sectores sobre representados.

En México, acorde al Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) el 66% de las ONG del país se enfoca a proveer servicios de acceso a servicios de salud y el 27% radican en la Ciudad de México.

Según cifras aportadas por el Registro Federal de Organismos de la Sociedad Civil (RFOSC) hay disparidad en la distribución y concentración por estado de OSC. Mientras Durango, Oaxaca, Estado de México y la Ciudad de México, son los que tienen un mayor número de OSC por 100,000 habitantes, contrastan con Tamaulipas, Sinaloa, que poseen 7 y 11 OSC por 100,000 habitantes respectivamente.

A continuación adjunto un mapa que describe esta situación:

Daron Acemoglu y James Robinson, ambos profesores del MIT, en su publicación intitulada “Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza” (2012) llegan a la conclusión de porqué algunos países son ricos y otros no, la diferencia entre unos y otros, no está en su situación geográfica, la etnia, la religión o la cultura, sino en el carácter de las instituciones del estado y en la participación de la sociedad civil.

Los Estados donde las instituciones políticas tienen mecanismo para hacer contrapeso al poder y también existe una ciudadanía fuerte, de un lado, y del otro la economía fomenta el emprendimiento y la innovación, al tiempo en que cierran espacio a toda concesión arbitraria, se genera riqueza.

México tiene grandes retos por delante: generar confianza en las instituciones públicas, erradicar la corrupción, pero también –ligado y dentro de los temas principales– debe estar el incentivar la participación de los mexicanos en Organismos de la Sociedad Civil.

Algunas líneas de acción que propongo para acortar esta brecha son: incentivar desde las universidades la filantropía y la participación ciudadana, no como relleno, sino de manera toral; que las instituciones educativas supervisen que realmente el trabajo de los prestadores de servicio social sea enfocado a ello y no se realicen, en su lugar, actividades sin valor agregado; facilidad de constitución de OSC en Notarías y SAT, procedimientos abreviados y accesibles; inclusión, por ley en tareas de supervisión y vigilancia de las diversas acciones de gobierno; generar clústeres de OSC.

Es inexcusable que los ciudadanos sepan del poder que tienen y observen en el tercer sector una plataforma; y que cada vez existan más ciudadanos que observen en esta vía un modo de trascender mediante un alto sentido de compromiso social y verdadera vocación.

