Chihuahuenses encomendemos a Dios

Este Chihuahua nuestro ya hace rato que chingo a su madre y parece ser que no nos importa, nos vale gorro, especialmente a los responsables de cuidar el bienestar de los chihuahuenses, quien sabe que le corre por la venas a nuestro gobernador, hay gente que tenemos problemas conductuales y que nos excedemos normalmente con nuestros arrebatos y actitudes ante los funcionarios públicos. Yo reconozco que soy una de esas personas que ya no tolera la actitud arrogante y prepotente de casi todos nuestros funcionarios públicos especialmente los de bandera panista.

Recientemente intente entrevistarme con varios diputados y diputadas del PAN en el congreso, y me salieron con la jalada que tenía que pedir las entrevistas por oficio, nos enfrascamos en una discusión que mandaron traer a la guardia real del Honorable Congreso del estado de Chihuahua, ahora cada vez que voy a este recinto publico me ponen un guarura para que me ande siguiendo por todos las oficinas, fieles a la línea que dicta su gobernador Javier Corral, a quien sacarle a relucir su actitud valemadrista sale sobrando, no es menester, falta poco tiempo para que demuestre quien es, y que quiere, hay cosas que no se pueden ocular tanto de nuestra virtudes como de nuestros defectos de carácter, y la formación o educación emana de cada ser humano tarde que temprano, así que para Corral será imposible ocultar su formación fascista además de sus debilidades o fallas conductuales, como ser oportunista, mentirosa e importamadrista al menos en lo que ha sus obligaciones corresponde.

Solo Dios sabe que más sufrimiento tendremos que vivir los chihuahuenses con tanta violencia e impunidad, con quitarse la bolita y aventársela a la admiración pasada Corral, cree que los ciudadanos nos vamos a conformar, de los que estoy seguro es que si Cesar Duarte le hizo daños al PRI, pues Corral va duplicar o triplicar ese daño al PAN.

Bajo este dicho solicitar a este gobernador Javier Corral Jurado que hago algo, sale sobrando, solo nos queda a todos los chihuahuenses periodistas o no, cuidarnos y que Dios nos agarre confesados.

Urbano N. Fuentes Lozano -Claro Franco-

