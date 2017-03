ABRE COESVI PROGRAMA DE REGULARIZACIÒN DE ESCRITURAS

Decenas de familias que viven en la incertidumbre jurídica de la posesión de sus viviendas, en este Municipio, podrán regularizar, a partir de este día, su situación y tramitar su título ante el Registro Público de la Propiedad con un costo menor a los 3 mil pesos.

Autoridades locales del Municipio de Meoquí y el Gobierno del Estado de Chihuahua por medio de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, firmaron esta tarde un convenio único e innovador en su clase, que permitirá a 75 familias del Fraccionamiento Los Nogales (por lo pronto) que tenían entre 10 y 15 años de rezago en la escrituración de sus propiedades, que regularicen la propiedad de su vivienda a un bajo costo de menos del 4 por ciento de su costo actual.

En el evento el Gobernador del Estado Javier Corral, anunció que el programa será de carácter estatal ”…hoy no solo queremos generar las condiciones propicias para que los chihuahuenses cuenten con la infraestructura necesaria para su desarrollo, también queremos coadyuvar para que cuenten con una vivienda digna y no vivan más en la incertidumbre de no tener sus escrituras, estoy seguro de que con la voluntad política y con trabajo coordinado que tenga como objetivo el bienestar de las y los chihuahuenses lograremos un futuro próspero, un futuro con porvenir…”.

El programa denominado “Amanece para todos” de COESVI, ofrecerá las facilidades administrativas y económicas a los habitantes de dicho fraccionamiento, en donde el Municipio otorgará el 100 por ciento de traslado del dominio al beneficiario, el avaluó catastral gratuito y negociará con el notario público la disminución en el costo de sus honorarios. Por su parte el Gobierno del Estado a través de la COESVI entregará de manera gratuita el plano catastral al beneficiario, y por medio de la Secretaría de Hacienda la condonación del pago ante el Registro Público de la Propiedad.

El Director general de la COESVI, Lic. Carlos Borruel aseguró que estas acciones son en respuesta de un pacto con los grupos más vulnerables de la sociedad…” el Gobernador fue muy claro en su toma de protesta y los mensajes que ha dado por diferentes partes del estado, donde se iba a atender a los que menos tienen, a los que menos saben y a los que más han estado al margen del desarrollo. Por eso hoy venimos a entregar éstas buenas noticias, a decirles que palabra empeñada es palabra cumplida…”.

La entrega de dichas escrituras se otorgará en un plazo no mayor a las 9 semanas a partir de la posesión de los expedientes del Notario Público.

Por su parte el Presidente Municipal de Meoqui Ismael Pérez Padilla agradeció las diligencias de las autoridades ahí presentes …”gracias a sus diligencias estas personas contarán con la escritura de sus hogares, el sentido humano brota en COESVI y también agradecerle a Carlos Borruel Baquera el apoyo que nos brindó con cemento… ahora el centro de Meoqui tiene banquetas nuevas…”.

Con estas acciones la COESVI refuerza su compromiso para la obtención y mejoramiento de viviendas dignas para los chihuahuenses, como prioridad para el desarrollo de los ciudadanos y sus familias.

Comentarios

comentarios