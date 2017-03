Se ha perdido toda la credibilidad en la Disciplinaria: Piojo

El técnico de Tijuana aseguró que no se han impuesto castigos en base al reglamento

Miguel Herrera, director técnico de Xolos, cree que la Comisión Disciplinaria ya no tiene credibilidad, luego de que impusiera castigos que, considera, no están apegados al reglamento.

“Se ha perdido toda la credibilidad, no es confianza, es credibilidad porque no están castigando en base de lo que es el reglamento”, comentó el timonel de Tijuana en entrevista con TVC Deportes.

En tanto, indicó que él no buscará a la Disciplinaria sobre la investigación que se le abrió por haber encarado a un aficionado ya que el organismo está cometiendo errores desde hace tiempo e indicó que deben ser otros los que pregunten lo que en realidad pasó en las gradas del Estadio Caliente.

“Le grité ladrón (al árbitro), porque no marco el penalti, fue lo único que hice, no invadí la cancha, me fui, entonces habrá que ver qué comentan. La Comisión Disciplinaria es la que está haciendo los errores desde hace varios meses, entonces otros son los que deben acercarse a preguntar qué fue lo que pasó”, dijo el Piojo.

