Clamamos para que regrese la paz: Carlos Fierro

Chihuahua.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Carlos Fierro Portillo, solicitó a las autoridades estatales que hagan lo que les corresponde para que la violencia no se expanda, esto luego de los enfrentamientos entre grupos delictivos que se suscitaron el fin de Semana en el seccional de Rubio.

“Clamamos para que regrese la paz, yo creo que es un pedido de todos los chihuahuenses, hemos vivido en el pasado una violencia enorme, hubo miedo en la población, dejo de salir a comprar, de salir en la noche, no queremos regresar a esos estadios que hemos vivido ya”; expresó Fierro Portillo.

El líder empresarial manifestó que en la ciudad hay solidaridad con los empresarios de aquella región y expresó que a todos los Chihuahuenses les debe angustiar que estén sucediendo hechos violentos en nuestro territorio.

“Es tremendo Hay un miedo, cuando hay balazos, muerte y enfrentamientos, genera angustia en la población, algunos negocios inclusive ya no abrieron para que no fuera a repetirse este tipo de hechos, son muy lamentables, esperamos que ya no se continúen porque ya ha sido casi costumbre que haya e enfrentamientos continuos en aquella región”; manifestó.

