Feminicidios, guardería ABC, Acteal…

Se ha dado a conocer hasta el momento siete de las nueve piezas del proyecto “Sin Olvido” en su página de fans en Facebook . En una entrevista con Global Voices, el fotógrafo Pablo Tonatiuh Álvarez Reyes explicó que los fotomontajes no son sólo el arte, sino el activismo, y por eso es el tiempo de la publicación de cada foto para tener el máximo impacto.

Por Erin Gallagher

El fotógrafo Pablo Tonatiuh Álvarez Reyes ha creado “Sin Olvido” (sin olvidar), una serie de sorprendentes fotomontajes para resaltar nueve casos de crímenes sin resolver en México.

Tonatiuh dice que pretende criticar la memoria colectiva de los mexicanos que se olvidan fácilmente de crímenes impunes, muchos de ellos cubiertos por los políticos. Estas injusticias son a menudo perpetrados en contra de algunas de las personas más vulnerables de México.

Las imágenes se producen usando un estilo de presentación artística llamada Tablau vivant , Francés para “Imagen viviente.” Las características de la técnica la realizaron sujetos que están en salas iluminadas para el efecto dramático, lo que crea una estética hiperrealista.

DE MIENTRAS ORÁBAMOS

El fotomontaje “Mientras Orabamos” (Mientras orábamos) al inicio de este post representa la matanza de Acteal en el que los paramilitares mataron a 45 personas, incluyendo mujeres y niños, que estaban asistiendo a una reunión de oración local en el pequeño pueblo de Acteal, en el estado mexicano de Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. La masacre tuvo lugar en medio del conflicto armado entre el estado y el grupo militante de izquierda conocido como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tras la aplicación en 1994 del “plan de Campaña Chiapas” – un contrapeso operación insurgencia intención de infiltrarse en las zonas de influencia zapatista con los paramilitares para evitar la propagación de la ideología.

En nuestra entrevista con Tonatiuh, explicó la importancia de destacar los indígenas víctimas de esta matanza:

“Mientras Orabamos” habla de la masacre ocurrida en la pequeña ciudad, Acteal, en los Altos de Chiapas. Un grupo de indígenas tzotziles fueron rezando en una iglesia cristiana pentecostal cuando un grupo de paramilitares llegó y abrió fuego. Cuarenta y cinco personas murieron incluyendo mujeres y niños. Un grupo paramilitar opuesto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue acusado de haber cometido el crimen, aunque nunca quedó claro quién fue el responsable, pero la respuesta más obvia es que el Gobierno federal quería enseñar a la guerrilla en Chiapas una lección.

Para hablar de este acontecimiento da voz a un grupo poco conocido en el país: los pueblos indígenas.

EL SILBATO DE MANCERA

El “Silbato de Mancera” (silbido de Mancera) se refiere a una política implementada por el gobierno de la Ciudad de México para prevenir la violencia contra las mujeres, dándoles un silbido “anti-asalto” para utilizar si son atacados en la calle; el nombre por Miguel Ángel Mancera , el actual Alcalde de la Ciudad de México. Los silbatos de color rosa fueron criticados como una solución superficial e ineficaz en contra de la violencia generalizada contra las mujeres en México.

“El Silbato de Mancera” (silbido de Mancera). Foto: Pablo Álvarez Reyes Tonatiuh

La violencia hacia las mujeres no se puede resolver mediante la separación en los vagones del metro, recomendando que usan faldas largas, o darles silbatos de color rosa para pedir ayuda. La violencia se combate a través de la educación, cuando una persona entiende la otra, cuando uno se respeta, cuando uno se conoce a otro. Medidas paliativas para resolver problemas serios y profundos hacen sino resaltar la indiferencia al tema, y ​​peor aún, demuestran que en lugar de ser una solución, ellos mismos son parte del problema. – Pablo Tonatiuh Álvarez Reyes

PEÑABOT

“Peñabot” es una imagen critica al uso de los recursos públicos para generar propaganda digitales favorable para el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Peñabot es el nombre popular dado a los robots y trolls automatizados en los medios de comunicación social mexicana que se utilizan para dominar a los temas de tendencias, los cuales en su mayoría son críticos del gobierno, manipular la opinión pública y acosar a los usuarios.

De acuerdo con el Dr. Ernesto Villanueva, académico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Instituto de Investigaciones Jurídicas de México, el uso de peñabots viola los artículos 6 y 134 de la Constitución mexicana y podría costar un estimado de 80 millones de pesos por mes (aproximadamente 4 millones de dólares de los Estados Unidos (EU).

HASTA EL FIN DEL MUNDO

Esta imagen se refiere a un trágico incendio de 2009 en la Guardería ABC , una guardería en el estado de Sonora, en el norte de México. El incendio se cobró la vida de 49 niños y dejó a más de 70 años con problemas respiratorios y otras condiciones permanentes. Había sospechas de que el fuego, que se inició en un almacén vecino que albergaba los archivos del Departamento de Control Vehicular de las arcas del Estado de Sonora, fue intencional.

La guardería ABC tiene fondos proporcionados por el Instituto de Seguridad Social de México, pero fue operada de forma privada. Varias normas de seguridad habían sido violados incluyendo la falta de extintores, detectores de humo que no funcionan y la insuficiencia de las salidas de emergencia.

“Hasta el Fin del Mundo” (Hasta el fin del mundo). Foto: Pablo Álvarez Reyes Tonatiuh.

Una investigación se llevó a cabo después para determinar la causa del incendio y quién era responsable. Se implicó a varios funcionarios de alto nivel, como Juan Molinar Horcasitas – uno de los más cercanos colaboradores del ex Presidente Felipe Calderon -, así como los administradores y propietarios de la guardería, entre ellos un primo de la esposa de Calderón. Algunos funcionarios del Estado renunciaron a raíz del incidente, pero no fueron procesados. El único detenido por el incendio de guardería fue liberado de la cárcel en enero de 2014 .

En 2016, Danissa López Arvizu, la madre de una de las víctimas y un ex profesor de la guardería ABC, explicó al diario El Universal el dolor causado por la falta de justicia:

Cada día lo recuerdo más, el dolor siempre estará ahí, ¿alguien va a ir a la cárcel? Tal vez, pero ¿qué pasa con mi hijo? Nunca va a estar con sus hermanos y I. ¿Quién va a pagar por su muerte y la muerte de los otros 48 niños y el otro 70 que resultaron heridos? El paso del tiempo no me ayuda, por el contrario, empeora con su ausencia. Necesito a mi hijo y él siempre estará en mis pensamientos, le habría gustado vivir hasta el fin del mundo.

LAS EDECANES

Tonatiuh explicó la historia detrás de “Las Edecanes”:

Cuando el equipo de la periodista Carmen Aristegui descubrió la red de prostitución dirigida por Gutiérrez de Torre del partido político PRI de la Ciudad de México, muchos sintieron una gran satisfacción de ver cómo el periodismo había logrado lo que nuestras autoridades corruptas en nuestro país no podían: desenmascarar cómo la política en el poder en nuestro país convierte a las mujeres en prostitutas. Por desgracia, la sensación no duró mucho tiempo, y De la Torre fue exonerado y camina por la vida como si nada hubiera sucedido. Es por eso que decidí hacer esta foto, porque no se olvida lo que hizo, por lo que no vamos a olvidar lo que el PRI representa en nuestro país, y dejar constancia de que el poder de muchos políticos se funda en la impunidad sin límites.

Que esta foto sirva para perpetuar la indignación que se disuelve tan rápidamente con el tiempo en nuestro país.

LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO

San Salvador Atenco es un pueblo en el Estado de México conocido por su movimiento de resistencia contra la construcción de un nuevo aeropuerto en 2002. Los ciudadanos organizados y que forman parte del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra, se resistió a la construcción del aeropuerto, en última instancia, causando al Gobierno a abandonar el proyecto. Su resistencia exitosa obtuvo el reconocimiento de los ciudadanos en todo el país.

Varios años más tarde, el 3 de mayo de 2006, la policía bloqueó 60 vendedores de flores desde la creación de su stand en el mercado de Texcoco, no lejos de San Salvador Atenco. Los que se resistieron fueron golpeados y arrestados. Los vendedores de flores llamaron a sus vecinos en busca de ayuda y los ciudadanos de San Salvador Atenco respondieron mediante el bloqueo de una carretera local. Lo que ocurrió después fue que vendría a ser conocido como la Masacre de Atenco. Una operación policial masiva que primero reprimió violentamente y levantó el corte de la autopista el 3 de mayo, a continuación, se intensificó el 4 de mayo cuando la policía allanó las casas de los ciudadanos privados, detenidos arbitrariamente, golpearon a la gente y aterrorizaron a la población. Los medios de comunicación retratan el sitio como una acción policial válida contra un pequeño grupo de agitadores violentos, armados con machetes.

Dos adolescentes murieron y más de 200 personas fueron detenidas incluyendo mujeres, menores de edad, periodistas, observadores de derechos humanos y varios extranjeros. Algunas de las 26 mujeres que fueron detenidos fueron sometidos a tortura sexual monstruosa a manos de la policía mientras estaban siendo trasladados a la prisión. El viaje que debería haber tomado solamente cerca de 2 horas se convirtió en una pesadilla de 6 horas.

Testimonios de 11 de las 26 mujeres fueron incluidos en una queja presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano. La quejas detallan cómo las mujeres fueron desnudadas, humilladas, obligadas a realizar sexo oral y violadas por la policía.

“La Construcción del Nuevo Aeropuerto” (La construcción del nuevo aeropuerto). Foto: Pablo Álvarez Reyes Tonatiuh.

De los 16 agentes de policía que fueron procesados por estos abusos atroces, 15 fueron puestos en libertad sin cargos . Un oficial de policía del estado fue condenado a tres años de prisión por “actos libidinosos”, pero terminó servir un tiempo en la cárcel debido a su cargo se clasifica como un delito no grave en el Código Penal Mexicano; su sentencia fue cambiada a una multa de 8 mil 427 pesos.

El entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, apareció en las noticias nacionales y aseguró al público que él había ordenado la acción de la policía y que era necesario para restablecer la paz y el orden. También declaró públicamente que habría una mayor investigación, pero que era posible que las mujeres estuvieran “fabricando acusaciones.” Peña Nieto más tarde se convirtió en el actual Presidente de México.

Varias de las mujeres que fueron agredidas por la policía en Atenco no eran de México. María Sastres de España declaró a Amnistía Internacional:

Ellos hicieron todo para nosotros, vimos toda la sangre en el suelo y oímos a la gente gritando de dolor, pero ya que nuestras caras estaban cubiertas, no podíamos ver quiénes eran. No quiero entrar en muchos detalles sobre las agresiones sexuales, pero le quitaron la ropa, las arrancaron, las manos de muchos policías pasaron sobre nosotros y yo prefiero no decir nada más…

NO NOS OLVIDEN

Dos años han pasado desde que un grupo de estudiantes de la universidad de Raúl Isidro Burgos maestros rurales – con sede en Ayotzinapa, en el occidental estado mexicano de Guerrero – fueron privados de su libertad por la policía local y luego presuntamente entregados a los Guerrero Unidos. un grupo armado, y nunca se supo de ellos. El caso Ayotzinapa, como se conoce a esta trágica serie de eventos, permanece en la impunidad, y las familias de los 43 estudiantes todavía no saben lo que les pasó a sus seres queridos.

“No Nos Olviden” (no se olvide de nosotros). Las pancartas decían “Era el estado” y “no nos olvide.” Foto: Pablo Álvarez Reyes Tonatiuh.

“TODAS LAS NUEVAS LUCHAS SON TAMBIÉN DE LOS VIEJOS”

Tonatiuh refleja en su obra en una entrevista con revistakulte.com :

Las personas ya no quieren recordar o pensar en estos casos, porque tal vez no ven ningún caso. Por lo que este proyecto nos dice que no debemos olvidar lo que nos pasó, como Atenco, la tragedia News Divine discoteca , que era quizás más local, pero todos estos eventos son importantes cuando no tienen cierre, cuando los responsables no han sido castigados. Tenemos que seguir luchando porque todas las nuevas luchas son también los viejos, que son los mismos.

