Crean brigada para regular venta de carne de equino

Chihuahua.- La Diputada Patricia Jurado, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, informó que en una mesa de trabajo de dicha Comisión se acordó crear una brigada mixta que tendrá la función de visitar rastros y carnicerías del estado para realizar pruebas de origen a los productos, con la finalidad de regular la venta de carne de equino en el estado. Esta brigada estará integrada por representantes de la Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, autoridades de diferentes municipios, Unión Ganadera Regional de Chihuahua, PROFECO y COESPRIS.

Los integrantes de la mesa de trabajo expusieron que actualmente los rastros y las carnicerías no cumplen con la función de etiquetar debidamente el origen de la carne que comercializan, es decir, la carne de equino se vende como si fuera carne de bovino. Esta regularización no afectaría a los productores ya que no se pretende prohibir la venta de carne de equino, solamente plantea determinar el origen de la carne que los consumidores adquieren. Es una medida de protección tanto para consumidores como para productores, ya que también se regularán los precios de venta, la carne de equino es más económica y actualmente se está vendiendo al mismo precio que la carne de bovino.

La Diputada Jurado comentó que con esta acción se le da respuesta a una de las peticiones más importantes que los productores ganaderos del Distrito 01 le han hecho durante su gestión. Indicó que, según lo que comentaron en la mesa de trabajo, la carne de equino no es ilegal, de mala calidad, ni dañina para el consumo humano, sin embargo acordaron que es necesario darles a los compradores la opción de elegir bajo su propio criterio el tipo de carne que consumen, además dijo que es muy importante brindarles a los productores la seguridad de competir en un mercado justo y debidamente regulado.

