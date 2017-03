´Voy a noquearte´; advierte Chavez Jr. a El Canelo

México.- Julio César Chávez Jr. elevó el tono en su declaraciones contra su próximo rival, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de quien aseguró jamás ha peleado contra rivales complicados, por lo que por primer vez en su vida sabrá lo que es una verdadera pelea de box.

“Canelo, no te gusta que te digan que has peleado con puros pesos chicos, con puras peleas siempre a tu favor. Esta vez no es así, es diferente. Vas a pelear conmigo”, advirtió el hijo de la leyenda desde su campamento en las montañas de Temoaya, en el Estado de México.

“Por primera vez vas a pelear de a de veras. No es por dinero, me vale madres tu pinche dinero. Lo que quiero es noquearte, ganarte”, afirmó Chávez Jr., quien tiene la confianza de estar más preparado que su contrincante: “Nunca vas a poder ser mejor que yo. Te voy a ganar”.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Julio César Chávez Jr. se enfrentarán el próximo 6 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, pelea que podrás disfrutar a través de Box Azteca.

Comentarios

comentarios