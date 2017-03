No soy gente mala, de verdad: Ignacio Galicia

Chihuahua.- Esta mañana, el director director de Desarrollo Rural presentó a los medios la licencia que pidió para separarse de su cargo y enfrentar el proceso que conlleve su responsabilidad en el accidente vial del domingo como una persona particular y no como servidor público.

El ya ex funcionario reiteró que el incidente ocurrió en su vehículo particular por lo que como particular se hace cargo.

Manifestó sentir preocupación por los afectados y les reiteró su total disposición, a su vez indicó que garantiza la atención y la respuesta del hecho a través de la aseguradora que lo ampara como particular y sin detrimento de lo que pudiera requerirse.

Galicia de Luna puntualizó en que se separa de su cargo como funcionario municipal para atender personalmente y de tiempo completo las diligencias debidas, diferenciando claramente él ámbito personal y particular, de la institución municipal.

“En congruencia con los valores que siempre he manifestado: encaro este asunto de manera responsable, como ciudadano, como particular, NO como funcionario”; expresó.

Posteriormente comentó que deslinda al municipio y su actividad en dicho asunto.

Acto seguido, Nacho Galicia entregó al Secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno su carta de separación del cargo.

