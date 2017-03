Castigar a responsables del Aeroshow no está en nuestras manos: Maru Campos

Chihuahua.- Luego de aprobar la indemnización a los deudos del Extremo Aeroshow, esta mañana la alcaldesa, María Eugenia Campos Galván señaló que el tema no se termina ni se cierra el capitulo, si no que se sienta un precedente para que un caso como estos no vuelva a ocurrir en el municipio de Chihuahua, ni en ningún lugar del país.

Asimismo comentó que emitir responsabilidades legales contra los funcionarios de la administración pasada no les corresponde a ellos, quienes señaló, incluso apelaron la amonestación que se les hizo en la pasada gestión.

La edil indicó que para evitar que para evitar que ocurran estos incidentes en su administración van a poner especial cuidado en los eventos y que se cumpla la Ley de Protección Civil por parte de los organizadores y de los funcionarios, lo cual expresó, no hicieron las administraciones pasadas.

Campos Galván manifestó que habrá cero tolerancia a las irregularidades y las malas practicas, mencionó que precisamente con las indemnizaciones se hace justicia para los afectados, pero sobretodo sienta las bases para que esto no vuelva a suceder.

“Se puede trabajar sin indolencias y sin omisiones, pero no soy quien para juzgar ya chihuahua los juzgará y alguien más arriba los juzgará”; expresó la presidenta municipal.

