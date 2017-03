Anuncios en el chat de WhatsApp

(CCM) — Facebook, propietaria de WhatsApp, ha decidido que es hora de sacar beneficios de su servicio de mensajería, y por ello, trabaja en un sistema para introducir publicidad en los chats de los usuarios, según ha sabido Reuters (en inglés).

Aunque en principio podría parecer una pésima noticia, lo cierto es que la compañía no tiene interés en que los usuarios huyan en masa de su plataforma, y por ello, está planteándose un sistema no invasivo, con anuncios contados y bien segmentados. Otra opción que estudia es ofrecer servicios publicitarios pero de utilidad para el usuario en forma de bots, que darían visibilidad a la marca que los patrocinase pero no incomodarían a quienes utilizan esta mensajería.

Hace pocos meses, Facebook anunció un cambio en las condiciones de privacidad que posibilitaba el uso comercial de los datos de sus usuarios, levantando no pocas críticas. Quienes no renunciaron expresamente a ceder su información personal serán los primeros en recibir la publicidad una vez se implante el nuevo sistema. De esta forma, la compañía de Mark Zuckerberg pretende empezar a sacar partido a la mina de posibilidades de negocio que es WhatsApp, y que hasta la fecha no daba ningún beneficio. Está por ver si no mata a la gallina de los huevos de oro.

Comentarios

comentarios