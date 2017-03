ALERTA COESVI SOBRE PRESUNTOS ESTAFADORES

Directivos de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua COESVI, alertan a los usuarios y público en general que no se dejen engañar por “presuntos” trabajadores de la dependencia que ofrecen supuesta venta de viviendas abandonadas a cambio de sumas económicas y/o pertenencias en especie.

Después de una denuncia interpuesta directamente en las oficinas centrales de la COESVI, sobre el ofrecimiento de programas de vivienda a cambio de dinero, el Director General Lic. Carlos Borruel giró la instrucción de que tal situación se haga del conocimiento de los ciudadanos para que no se dejen engañar.

Los trabajadores de la COESVI que acuden a las colonias a realizar censos o a levantar peticiones para los programas que ofrece la dependencia estatal están debidamente acreditados con su gafete, el cual tienen que mostrar al ofrecer algún servicio y de ninguna manera reciben o exigen cantidades de dinero.

Los programas que ofrece la COESVI, son tramitados directamente en las oficinas, sin intermediarios y se dan a conocer a la opinión pública siempre mediante los medios de comunicación, que siempre han facilitado esta labor para que no haya ninguna duda sobre la transparencia y manejo de los recursos públicos.

Con estas acciones la COESVI refuerza su compromiso social y de transparencia para que los ciudadanos obtengan una vivienda digna en el Estado de Chihuahua.

