Niegan a Fermín Ordóñez acceso a denuncia contra FGE

· Seguirá con el proceso a nivel federal

Una vez que fue ingresada una denuncia contra el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, los resultados no han sido alentadores y solo se ha dado vueltas al asunto, por lo cual pareciera se ha dado carpetazo por ser un funcionario de primer nivel de Javier Corral.

Así lo dio a conocer el ex dirigente del PRI municipal, Fermín Ordóñez, quien mencionó que la semana pasada se solicitó copia certificada de lo actuado por la denuncia que interpuso contra el Fiscal, pero este día niegan el acceso del expediente.

De igual manera aseguró que la misma autoridad los citó para poder ver el contenido del expediente, pero una vez revisándolo solo se encontró un oficio que dirigió la Fiscalía General del Estado a la Secretaría de la Función Pública con fecha 20 de febrero sin sello de recibido para pedir la inhabilitación de César Peniche, dejando en claro que no actuarán conforme a la ley.

“Tampoco encontramos un oficio que nos indique que han solicitado al Tribunal de Justicia Administrativa la suspensión del Fiscal tras la denuncia interpuesta”, dijo.

Por último aseguró que ante esta negativa seguirán con el proceso legal de este caso interponiendo la denuncia a nivel federal.

