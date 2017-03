Interpol ofrecerá un concierto en la CDMX

La banda estadounidense formada en 1997 en la ciudad de Nueva York, integrada por Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino, ofrecerá un concierto en la Ciudad de México para celebrar los 15 años del lanzamiento de su álbum debut Turn On The Bright Lights.

El próximo 17 de octubre, Interpol tocará todos sus temas de su primer disco en el Pepsi Center WTC de la capital mexicana. Los boletos estarán disponibles en venta anticipada para tarjetahabientes Scotiabank los días 15 y 16 de marzo. La venta general comenzará el 17 de marzo a través del sistema Ticketmaster.

Interpol, que también está trabajando en un nuevo disco programado para 2018, anunció una primera etapa de esta gira con algunas fechas seleccionadas en Europa y el Reino Unido, y ahora añadieron a México en su gira de celebración.

Turn On The Bright Lights es la piedra angular para los amantes del indie-post punk, y su influencia sobre toda una generación es enorme e innegable. Lanzado bajo el sello Matador Records en 2002, el álbum impactó y abrió las puertas para muchos otros actos, empujando las fronteras entre lo independiente y lo comercial.

El álbum escaló al Top 5 de la lista de álbumes independientes de Billboard y se mantuvo ahí durante 73 semanas, fue certificado como álbum de oro por la RIAA cuando vendió más de medio millón de copias.

Contiene temas como ‘Obstacle 1’, ‘NYC’, ‘PDA’, ‘Say Hello To The Angels’ y ‘Untitled’, y se ha convertido a la distancia, en uno de los discos más valorados e influyentes de la década. Desde su lanzamiento lleva más de 1 millón de copias vendidas.

La banda publicó una versión remasterizada del álbum en el 2012 para celebrar los 10 años de su lanzamiento, y ahora Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino celebrarán los 15 años del mismo en la Ciudad de México.

