Cuesta al ciudadano 270 pesos el m² de pavimento: Carlos Rivas

Chihuahua.- El Gerente General del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), Carlos Rivas Martínez informó que en promedio, el metro cuadrado de pavimentación cuesta entre 540 y 600 pesos, dependiendo del material de las calles en las que se trabaje, de los cuales al ciudadano paga alrededor de 270 pesos.

El titular de la dependencia informó que el Consejo además se hace cargo de la pavimentación de las calles de parques, escuelas, iglesias y cruceros e indicó que el ayuntamiento obtiene sus ingresos por medio de diversas fuentes como los ingresos propios (Predial, derechos, aprovechamientos) y otras bolsas, como son aportaciones federales y programas extraordinarios, para apoyar al ciudadano en la parte que les corresponda.

Detalló que en el caso de la repavimentación que tiene un costo más barato, es el mismo esquema de 50 y 50 por ciento y varía el porcentaje de apoyo del Municipio, siendo menor el que se otorga a fraccionamientos y residenciales.

Rivas Martínez indicó que la cartera vencida actual es de 73 millones de pesos, la cual está ahí desde la fundación del Consejo y ha aumentado debido a muchas razones, como que vecinos omiten pagar, el ciudadano fallece o se van a buscar oportunidades a otro estado o país.

En este sentido, el gerente del CUM puntualizó que se encuentran trabajando en un programa de concientización con los ciudadanos para que se pongan el corriente, el cual consiste en ir a explicarles cual es el concepto de su deuda, qué es por pavimento, qué son intereses, qué son moratorios, etcetera, para que paguen unicamente por el trabajo que se les hizo.

“Tenemos una cartera vencida de 73 millones de pesos, esta cartera se viene arrastrando por muchas situaciones, está desde que se fundó el Consejo, ha habido casos de omisiones, dónde el ciudadano fallece o simplemente se van a vivir a otro país, las cases se quedan solas y nosotros tenemos que hacer el trabajo porque los demás vecinos tienen que hacer su vida”; expresó.

Sin embargo comentó que no se trata de una campaña agresiva si no que solo invitan a los chihuahuenses a pagar pero en ningún momento llegan a embargarlos ni presionarlos, si no solo para informarlos que están en cartera vencida y darles detalles de su adeudo.

Por ultimó explicó que el costo por morosidad lo calculan en el 4 por ciento del valor de la deuda, debido al gasto por personal que se ocupa, la papelería que se utiliza y el manejo de todas las cuentas, además de que se le genera un gasto de ejecución cada vez que se manda a un ciudadano a notificarle de su deuda.

“A nosotros finalmente lo que nos interesa básicamente es recuperar la inversión que se hizo en su momento en el concreto y en el pavimento”; finalizó Carlos Rivas Martínez.

