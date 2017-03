Retira EU visa a 3 comediantes mexicanos

“La Pelangocha”, “Huicho Domínguez” y la “Wanders Lovers”, los afectados por las nuevas políticas migratorias de Trump; no podrán ingresar en 5 años

Al famoso intérprete de “Huicho Domínguez”, Carlos Bonavides, autoridades de Estados Unidos le quitaron su visa y por un lapso de cinco años no podrá ingresar a suelo estadounidense.

La medida también se le aplicó a Maribel Fernández “La Pelangocha” y “La Wanders Lover”, comediantes que también fueron afectados por las recientes medidas migratorias del presidente Donald Trump.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el comediante Carlos Bonavides explicó cómo fueron tratados por autoridades migratorias durante su llegada al Aeropuerto de Houston, Texas, donde ante las autoridades migratorias aseguraron que irían a una fiesta donde se presentaría su acto sin fines de lucro, pero sin que ninguno de ellos tuviese visa de trabajo en EU.

Te recomendamos: Niega Videgaray que quiten visas a mexicanos por memes de Trump

“Recibimos la invitación, un cumpleaños de un amigo en un restaurante, pero alguien hizo una publicidad, como si nosotros fuéramos a un evento público”, explicó Bonavides.

“Es un trato nada grato… No habíamos cometido lo que ellos llaman delito, no habíamos trabajado. Íbamos a participar como amigos.

“Nos están llamando a todos criminales, y no creo que por pasar a dar un show cómico gratuito, sea un criminal, te tratan como a criminal, como a muchas personas que las han extraditado, que simplemente están trabajando”, advirtió Bonavides.

El comediante reiteró que por más intentos que hizo para explicar la clase de visita que iba a realizar en Estados Unidos, las autoridades no les permitieron hablar más, por lo que considera un ataque a los derechos humanos. “El trato no sólo no es recriminatorio, derechos humanos, todos tenemos derecho a trabajar”, finalizó.

La Razón

Comentarios

comentarios