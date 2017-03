Impostor de Ryan Gosling recibe un premio en Alemania

GUADALAJARA, JALISCO (08/MAR/2017).- Las sorpresas no sólo estuvieron reservadas para la ceremonia de los Oscar, pues los asistentes a la ‘Goldene Kamera’, los premios del cine alemán celebrados el fin de semana, también se llevaron una gran impresión.

Cuando el conductor anunció que el premio a Mejor película internacional lo recibiría Ryan Gosling por La La Land, toda la audiencia se sorprendió cuando un impostor salió al escenario a recoger el galardón.

“Buenas noches, soy Ryan Gosling. Dedico este premio a Joko y Klaass, muchas gracias”, declaró el falso actor y dejó a todos boquiabiertos.

En realidad se trataba de un cocinero de Munich llamado Ludwig Lehner, quien fue contactado por los comediantes Joko Winterscheidt y Klaas Heufer-Umlauf.

Joko y Klaas se tomaron meses para organizar la broma que logró engañar hasta a la producción de los premios. “Estábamos seguros de que no funcionaría, no en la entrega de premios con más glamour del país, no en vivo”, aseguraron los responsables según los medios alemanes.

Los comediantes primero montaron una agencia de relaciones públicas falsa que contactó a los organizadores y les aseguró que Gosling asistiría a la ceremonia.

La falsa agencia dijo que el actor padecía ansiedad social y que no recorrería la alfombra roja, sino que sólo saldría al escenario por su premio.

Y fue así como el impostor recibió el galardón en la ceremonia en la que también estaban Nicole Kidman, Jane Fonda y Colin Farrell.

