Esos pequeños milagros de Dios

Por: Agustín Hernández Rojo

El suceso que viví me hizo recordar el Instituto América dirigido por las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, mi escuela durante diez años, de la cual cual conservo gratos recuerdos y enseñanzas; mis años de monaguillo con Mons. José de Jesús Alarcón en el templo de la Medalla Milagrosa; el retiro sacerdotal en el Centro Vocacional de los Legionarios de Cristo cerca de Monterrey. Sin lugar a dudas grandiosas experiencias que han dejado en mi un inmenso aprendizaje.

Soy un humano con defectos y virtudes, un pecador estándar, como dijera Manuel ‘El Maquío’ Clouthier. Esporádicamente disiento de algunas de las formas y exégesis de algunos creyentes, no creo en fanatismos, pero tampoco en detractores a ultranza. Resalto la labor de la Iglesia Católica, la considero humanitaria y loable, en Chihuahua, como en el mundo, la presencia de organismos católicos laicos o clericales, son la única esperanza para la supervivencia personas en condición de necesidad y que de otra manera estarían desamparadas.

Lo anterior es porque quiero contextualizar y precisar que me considero un hombre de fe, sin fanatismos, tolerante, abierto, respetuoso de las demás creencias, algo reservado al hablar de religión, mas que nada porque pienso que es mejor vivirla que pregonarla. Pienso que la ética es un buen punto de coincidencia universal, creo igualmente que la espiritualidad –sin poner una etiqueta en específico- debe practicarse para mantener al alma nutrida, pues somos cuerpo, mente y alma; y hay que mantener un balance entre las tres.

Sin embargo y pese a mi reserva en estos asuntos religiosos, hace un par de días me ocurrió un suceso digno de contar, que aunque a los ojos de muchos pudiera ser una situación de mera coincidencia, inclusive hasta normal, yo lo sentí especial, un mensaje de Dios para recordarme que está ahí, inclusive en los momentos más inesperados, más cotidianos y que -aunque pequeños- son de gran significado, si sabe uno interpretarlos.

Pues bien, iba caminando a cortarme el cabello, en eso vi que por delante de mi iba una monja de baja estatura, canosa, frisaba los sesenta años, llevaba su hábito con su cofia color café claro, de pronto sentí un deseo de pedirle su bendición, así que apuré el paso para alcanzarla, la saludé, me presenté y tuve el gusto de charlar con ella, su nombre es Esther, pertenece a la congregación de Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, religiosa ecuánime y serena, con una paz que contagiaba, me dio su bendición mientras repetía una oración en soneto muy bella que intenté memorizar.

¿Coincidencia habérmela topado? Viene a mi mente un pasaje de la Biblia en la Epístola a los Romanos capítulo ocho, versículo veintiocho, que dice: “Todo concurre al bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según sus designios”. Sor Esther había tomado una caminata para reflexionar y orar, ella radica fuera de la ciudad, su labor la realiza en la sierra en un internado para niñas y jovencitas de muy escasos recursos, la mayoría indígenas, las cuales seguramente quedarían en total desamparo si no fuera por la labor humanitaria de la congregación.

Sor Esther fortuitamente se encontraba en la capital del estado porque le habían concedido un tiempo para venir a cuidar a su madre enferma, desafortunadamente su madre había fallecido a los pocos días, pero pese a ello y si no le hubiera preguntado qué hacía en Chihuahua, jamás hubiera atinado a saber que estaba pasando por un momento de duelo, pues se observaba fuerte, tranquila, entera, con un júbilo que la única manera de explicármelo es debido a su fe. Platicamos alrededor de media hora, la invité a comer, pero en lugar de eso, aceptó que la llevara mejor a la parroquia más cercana para seguir orando.

No me cabe duda que la fe mueve montañas, Sor Esther fue un instrumento de Dios, para recordarme que Su mano siempre está ahí, extendida, lista para tomarla cuando nosotros queramos, Su misericordia es infinita y la fuerza que da es incomparable. Sé que la labor de Sor Esther continuará, como la de muchas otras madres que dedican su vida a hacer el bien y a ser instrumentos de paz.

Esta es la oración que rezamos:

No me mueve, mi Dios, para quererte

No me mueve, mi Dios, para quererte

el Cielo que me tienes prometido

ni me mueve el Infierno tan temido

para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor. muéveme el verte

clavado en una cruz y escarnecido;

muéveme ver tu cuerpo tan herido,

muévanme tus afrentas, y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,

que, aunque no hubiera Cielo, yo te amara,

y, aunque no hubiera Infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera,

pues, aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera.

Lo que algunos ven como coincidencia, la fe lo conoce como Providencia.

Comentarios

comentarios